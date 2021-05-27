به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی جام قهرمانان ترکیه روزهای ۷ تا ۹ خردادماه در شهر استانبول ترکیه برگزار میشود.
ترکیب تیم اعزامی به این رقابتها به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی- محمدمهدی جواهری
۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی
۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی
۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی
۷۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی
۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی
۸۷ کیلوگرم: علی عابدی درزی
۹۷ کیلوگرم: مرتضی الغوثی
۱۳۰ کیلوگرم: امیرمحمد بیات
سرمربی: روح اله میکائیلی
مربیان: مهدی علیزاده – محمدرضا سلیمانی
داور: کاظمی عقیقی
سرپرست: عبدالرضا اقبال
طبق برنامه اعلام شده، رقابتهای اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم روزهای جمعه و شنبه و رقابتهای اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم روزهای شنبه و یکشنبه برگزار میشود.
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