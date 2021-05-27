به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی جام قهرمانان ترکیه روزهای ۷ تا ۹ خردادماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود.

ترکیب تیم اعزامی به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی- محمدمهدی جواهری

۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی

۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی

۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی

۷۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی

۸۷ کیلوگرم: علی عابدی درزی

۹۷ کیلوگرم: مرتضی الغوثی

۱۳۰ کیلوگرم: امیرمحمد بیات

سرمربی: روح اله میکائیلی

مربیان: مهدی علیزاده – محمدرضا سلیمانی

داور: کاظمی عقیقی

سرپرست: عبدالرضا اقبال

طبق برنامه اعلام شده، رقابت‌های اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم روزهای جمعه و شنبه و رقابت‌های اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می‌شود.