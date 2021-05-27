آتش سوزی قطار یزد – تهران در بادرود خسارت جانی نداشت

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشار ه به آتش سوزی درقطار مسافربری در بادرود اظهار داشت: این حادثه در ساعت ۱۰ صبح به نیروهای امداد و نجات استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه قطار یزد به تهران دچار حادثه شده بود، ابراز داشت: در موتورخانه این قطار به علت نقص فنی آتش سوزی ایجاد شده بود که با استفاده از دستگاه‌های اطفائیه خود قطار و راه آهن اطفا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه این حادثه در حوزه استحفاظی بادرود و دو کیلومتری ایستگاه بادرود اتفاق افتاده است، اضافه کرد: این قطار دارای ۲۰۰ مسافر بود و ترن‌ها به ایستگاه بادرود برای تعمیر منتقل شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه مصدوم و خسارت جانی نداشت، ابراز داشت: مسافران پس از اینکه مدتی در ایستگاه بادرود استراحت کردند با قطار دیگری از نیم ساعت گذشته راهی تهران شده‌اند.