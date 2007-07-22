47 هزار نفر از مددجویان بهزیستی سهام عدالت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر درکرج، محمد نفریه پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاح مرکز 123 بهزیستی کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گرچه همه 190 هزار نفر مددجوی تحت پوشش بهزیستی استان تهران مستمری بگیر نیستند اما بیشتر این افراد نیازمند دریافت سهام عدالت هستند .

وی افزود: بهزیستی در نظر دارد طی مرحله دیگری از واگذاری سهام عدالت، زمینه واگذاری این سهام را به دیگر مددجویان این سازمان فراهم کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: درمرحله واگذاری سهام عدالت به پرسنل و بازنشستگان دولتی کلیه پرسنل بهزیستی ثبت نام کرده اند و تنها ثبت نام برخی بازنشستگان این اداره باقی مانده است .

نفریه در خصوص توانمندسازی مددجویان بهزیستی یادآورشد: افرادی که توانایی قرار گرفتن در چرخه فعالیت و اشتغال را دارند از طرف بهزیستی مورد حمایت و آموزش قرار می گیرند تا به استقلال برسند به نحوی که در حال حاضر 29 گروه همیار در سطح استان تهران در این زمینه فعال هستند.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران همچنین درخصوص اجرای قانون سه درصد به کارگیری معلولان در ادارات عنوان کرد: با توجه به ایجاد ضمانت اجرایی برای این قانون سازمان بهزیستی کرج به بررسی اجرای آن پرداخته و درصورت عدم اجرا بودجه مربوط از اداره مذکور گرفته و به بهزیستی تحویل داده می شود و اسامی ادارات و سازمانها ی مختلف به سازمان مدیریت ارائه داده می شود .