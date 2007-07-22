دانش آموزان آموزش های ادبی و هنری را فرا می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز آفرینش های ادبی و هنری آینده سازان وابسته به اتحادیه انجمن های اسلام دانش آموزان این کارگاه های آموزشی را همزمان با برگزاری اردوهای آموزشی - تشکیلاتی "مدیران فردا" در اردوگاه های سراسر کشور برگزار می نماید.

بر پایه این گزارش دوره های آموزشی مرکز آفرینش های ادبی - هنری آینده سازان دراین اردوها با هدف ایجاد انگیزه و شناسایی استعدادهای ادبی و هنری دانش آموزان با اعزام اساتید برجسته رشته های مذکور انجام می شود.

بر اساس این گزارش ، در کارگاه های آموزشی نشریات تجربی ، دانش آموزان با مفاهیم ارتباط ، رسانه ، سازمان نشریه و چگونگی تولید و مدیریت نشریه و همچنین نقد و بررسی و جایگاه نشریات تجربی آشنا می شوند و درکارگاه های طراحی و گرافیک به مفاهیمی چون عناصر بصری اعم از خط ، شکل و رنگ و کاربرد آن در تبلیغات فعالیت های فرهنگی از طریق شناخت ابزارهای رایانه ای پرداخته می شود.

شایان ذکر است، مرکز آفرینش های ادبی هنری آینده سازان با برگزاری کارگاه های ادبی هنری مقدمات ایجاد خانه های ادب و هنر دانش آموز را در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در سراسر کشور پی ریزی می نماید تا این آموزش ها از طریق خانه های ادب و هنر تداوم یابد.