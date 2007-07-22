کسب رتبه سوم توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات طراحی و مهندسی خودرو

به گزارش مهر، این مسابقات از تاریخ 21 لغایت 24 تیرماه در شهر سیلرستون انگلستان برگزار شد و 69 تیم از 24 کشور جهان به ویژه کشورهای اروپایی در این عرصه به رقابت پرداختند.

خودرو طراحی شده توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان قابلیت شتاب از صفر تا 100کیلومتر را در مدت 8/3 ثانیه دارا بوده است و وزن آن همراه با راننده 300کیلوگرم و قدرت موتر آن 80 اسب بخار است.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان این خودرو اولین و منحصر به فردترین خودروی مسابقه ای طراحی شده در کشور محسوب می شود و مجهز به سیستم هوشمند الکترونیکی بوده و ماکزیمم سرعت آن 250کیلومتر در ساعت است.