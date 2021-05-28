به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام پدر خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز بیان کرد: ممکن است حضور در پارلمان‌های محلی و ملی آسیب‌هایی به همراه داشته باشد و به تعبیر مقام معظم رهبری نباید افراد پس از حضور در مجلس دچار مشکل شوند.

امام جمعه شیراز عنوان کرد: برخی از افراد در زمان انتخابات با آگاهی به اینکه شاید یکی از کاندیداها در انتخابات پیروز شوند به آنان نزدیک می‌شوند و سعی می‌کنند از همجواری با این افراد به مال و منالی دست پیدا کنند که این گونه افراد همواره در انتخابات مشاهده می‌شوند و پس از آن نیز محو می‌شوند.

وی ادامه داد: کسانی که به خداوند ایمان دارند هیچ‌گاه به رسانه‌های بیگانه اعتماد نخواهند کرد و نباید به حرکت امام راحل و شهدا در ایجاد انقلاب تردید کرد، بلکه این نظام به برکت خون شهدا ایجاد شده و باز هم توسط خون شهدا تضمین شده است.

دژکام تاکید کرد: عدالت آنگونه که مدنظر امام علی (ع) است در جامعه ما اجرایی نمی‌شود و رهبر معظم انقلاب نیز رهنمودهایی در خصوص اجرای عدالت نظیر عدالت امام علی (ع) داشته‌اند البته در این میان باید افراد دارای تقوا و پرهیزکاری باشند تا بتوان به معیارهای عدالت از منظر امام علی (ع) نزدیک شد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس متذکر شد: تقوا برای اجرای عدالت لازم است اما شرط کافی نیست بلکه باید برای اجرای عدالت دارای علم نیز بود از این رو باید نسلی در ایران پرورش یابند که علم و تقوا برای اجرای عدالت داشته باشند از این رو این وظیفه یکی از ویژگی‌های است که در حوزه‌های علمیه کشور دنبال می‌شود.

تولیت آستان احمدی و محمدی در استان فارس بیان کرد: دشمنان اسلام در هر انتخابات و هر مجالی که مردم باید در صحنه حضور پیدا می‌کردند به دنبال ایجاد حاشیه و دعوت برای عدم حضور در انتخابات بودند اما مردم تیر آنان را به سنگ زده‌اند و با حضور پرشور در صحنه دشمنان را رو سیاه کرده‌اند.

وی بیان کرد: مردم شاید از بی عدالتی خسته شوند اما هیچ‌گاه از اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی خسته نمی‌شوند، بلکه همواره در تلاش هستند تا اهداف مقدس نظام را محقق کنند.

دژکام افزود: اقدام شورای نگهبان در اعلام عدم احراز صلاحیت برخی داوطلبان سبب شد تا احساسات مردم بعد از انتخابات جریحه دار نشود که این اقدام شایسته ای بود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: امید است با توجه به اقدامات شورای نگهبان، دولت جدید دولتی جوان و انقلابی باشد.

امام جمعه شیراز در خصوص سالروز تشکیل مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: ابعاد صحبت‌های مقام معظم رهبری در خصوص مجلس شورای اسلامی همواره باید توسط نمایندگان و فعالان سیاسی مرور شود تا مجلس در مسیری قرار بگیرد که موجب رضایت خدا و مقام معظم رهبری باشد.

وی افزود: در انتخابات نباید مسائل اصلی با مسائل فرعی جابه‌جا شوند و موضوع فضای مجازی معضل جامعه نیست بلکه مشکل جامعه، مشکل اشتغال است و باید توجه ویژه ای به مسائل اصلی کشور باشد و می‌توان با اتکا به خدا و توانمندی‌های داخلی، مشکلات کشور را برطرف کرد.