اوکراین نیروگاه اتمی چرنوبیل را تعطیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، "ویکتور یوشچنکو" رئیس جمهوری اوکراین تصمیم شورای امنیت و دفاع ملی این کشور درباره تدابیر توقف بهره برداری از نیروگاه اتمی چرنوبیل را تایید کرد.

شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین روز 15 ژوئن در رای خود اعلام کرد که حتی شش سال بعد از توقف نیروگاه اتمی چرنوبیل، این نیروگاه منبع تهدید امنیت ملی کشور و محیط زیست به شمار می رود.

یکی از چهار راکتور نیروگاه اتمی چرنوبیل در سال 1986 میلادی منفجر شد. در اثر این انفجار، تشعشعات رادیواکتیویته در اروپا بر اساس گزارشات مختلف سه تا پنج برابر بیش از حد معمول گزارش شده است.