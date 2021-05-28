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۷ خرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۰۰

امام جمعه بندر دیر:

مردم در انتخابات دنبال کسی هستند که مشکلاتشان را حل کند

مردم در انتخابات دنبال کسی هستند که مشکلاتشان را حل کند

بوشهر - امام جمعه بندر دیر گفت: میزان مشارکت مردم ارتباطی به اسم افراد ندارد بلکه مردم به دنبال کسی هستند که مشکلات آنها را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بندر دیر، با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار داشت: در طول عمر انقلاب اسلامی، دشمنان همواره بدنبال برگزار نشدن یا حضور کمرنگ مردم در انتخابات و یا ایجاد اشتباه در انتخاب فرد اصلح بوده و هستند.

امام جمعه بندر دیر افزود: شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی، سیاسی، اجتماعی و شرعی و عقلانی است.

وی ادامه داد: انتخابات آینده کشور ما در شرایطی برگزار می‌شود که مقاومت اسلامی و جبهه مقاومت در اوج اقتدار است.

حسینی عنوان کرد: بخش عمده تورم و گرانی که در کشور وجود دارد و مشکل خاموشی‌ها و غیره ناشی از بی تدبیری و سو مدیریت‌ها است.

وی افزود: تحریم مشکلاتی ایجاد کرده منتها نباید هر چیزی را به تحریم ربط بدهیم.

امام جمعه بندر دیر گفت: دشمنان بیرونی و ایادی داخلی آنها آرزوی نابودی نظام جمهوری اسلامی را به گور می‌برند.

وی عنوان کرد: کسانی که سال‌ها در پست‌های کلیدی کشور جا خوش کرده‌اند طلبکارانه بغض در گلو می‌کنند و می‌گویند مردم ناراضی هستند در حالی که مردم از خود این افراد ناراضی هستند.

برخی در انتخابات دنبال غنیمت هستند

حسینی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اهمیت انتخابات پیش رو این است که اگر از مشکلات گرانی و تورم و معیشتی می‌نالیم باید خودمان سرنوشت مان را با حضور پرشور در انتخابات و انتخاب فردی اصلح تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه فتح خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ انقلاب ما بود، گفت: خرمشهر و فتح خرمشهر امروز به عنوان یک الگو است و انتخابات پیش رو خرمشهر دیگری است که اگر بصیرت داشته باشیم و آگاهانه وارد این عرصه شویم و احساس مسئولیت کنیم فتح بزرگ دیگری رقم خواهیم زد که به دنبال آن پیشرفت و آبادانی خواهد بود.

خطیب جمعه بندر دیر با بیان اینکه جنگ احد برای ما عبرت‌هایی دارد، افزود: باید از این جنگ درس اطاعت از فرماندهی و توجه به خواست و رأی مردم را فرا گیریم.

وی بیان داشت: برخی در انتخابات به دنبال جمع کردن غنیمت و دعوا بر سر پست و مقام نباشند و برای خدا و سربلندی نظام و عمل به وظیفه کار کنیم.

حسینی با گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد، گفت: همه ما در بزرگداشت امام راحل و ۱۵ خرداد که یک وظیفه دینی، ملی، سیاسی و اخلاقی است کوتاهی نکنیم و بصورت‌های مختلف یاد امام را زنده نگه داریم.

وی تاکید کرد: همه کسانی که دوست دار امام هستند بدانند بهترین تجلیل از امام عمل به وصیت ایشان و حضور در انتخابات است.

کاندیداها اخلاق را رعایت کنند

حسینی درباره احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، اظهار کرد: جایگاه ریاست جمهوری یک سری شرایط دارد و عدم احراز صلاحیت برخی افراد به معنای بی صلاحیتی آنان نیست بلکه به این معنا است که شورای نگهبان به دلایلی نتوانسته صلاحیت آنها را احراز کند و توهین نیست.

وی بیان کرد: میزان مشارکت مردم ارتباطی به اسم افراد ندارد بلکه مردم به دنبال کسی هستند که مشکلات آنها را حل کند.

امام جمعه بندر دیر ابراز کرد: کاندیداها اخلاق را رعایت کنند و طرفداران آنها توهین و نفرت پراکنی نکنند.

وی با بیان اینکه ما فقط بصیرت افزایی و آگاهی بخشی و ترویج حضور حداکثری مردم در انتخابات را دنبال می‌کنیم، افزود: ستاد نمازجمعه و دفتر امام جمعه متعلق به همه مردم است و ما در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی از فرد خاصی حمایت نمی‌کنیم.

کد مطلب 5222378

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