عربستان از طرح صلح اعراب کنار کشیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در ادامه گزارش داد : شاه اردن و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه در کاخ سفید و در یک نشست فوری و اضطراری اوضاع را در خاورمیانه مورد بررسی قرار خواهند داد.

به ادعای این روزنامه رهبران سعودی از آن بیم دارند که این طرح سبب انزوای بیشتر حماس شود و این انزوا با توجه به نیاز مالی آن، سبب نزدیکی به ایران شود.

بر اساس این گزارش، اسرائیل، مصر، اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفته اند که آنها نمایندگانی را برای نشست طرح صلح خاورمیانه که قرار است در ماه سپتامبر در آمریکا برگزار شود اعزام خواهند کرد.

در 28/11/1380 (سال 2002) طرحی از سوی امیرعبدالله ولیعهد آن زمان عربستان و پادشاه فعلی این کشور درگفتگو با "توماس فریدمن" خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، درباره اوضاع فلسطین اشغالی ارائه شد که این طرح در نشست سران عرب در سال 2002 در شهر بیروت به عنوان طرح صلح اعراب به تصویب رسید و بار دیگر در اجلاس امسال سران عرب در شهر ریاض با اجماع به تایید رسید و برعقب نشینی رژیم صهیونیستی به مرزهای 1967 میلادی، حل و فصل مسئله پناهندگان فلسطینی براساس قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به مرکزیت بیت المقدس در مقابل عادی سازی روابط کشورهای عربی با تل آویو تاکید دارد.

کلیات ابتدایی طرح گویای این مطلب بود که در صورت عقب‌ نشینی رژیم اسرائیل به مرزهای 1967 و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس و همچنین گنجانده شدن ضمنی بازگشت آوارگان در آن، و همچنین تخلیه بلندیهای جولان که متعلق به سوریه است، جهان عرب نیز رژیم‌ صهیونیستی را به رسمیت شناخته و به عادی ‌سازی روابط با این رژیم خواهد پرداخت.