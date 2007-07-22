به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز بزرگداشت سهروردی نشستی با حضور دکتر غلامحسین دینانی و دکتر داریوش شایگان برگزار میشود.
این نشست روز دوشنبه 16 مرداد ماه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (خ نوفل لوشاتو،خ آراکلیان،شماره 56)برگزار خواهد شد.
به مناسبت روز بزرگدااشت سهروردی نشستی با حضور و سخنرانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دکتر داریوش شایگان روز دوشنبه 8 مرداد ماه در موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز بزرگداشت سهروردی نشستی با حضور دکتر غلامحسین دینانی و دکتر داریوش شایگان برگزار میشود.
این نشست روز دوشنبه 16 مرداد ماه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (خ نوفل لوشاتو،خ آراکلیان،شماره 56)برگزار خواهد شد.
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