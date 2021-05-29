۶۰ هکتار از مراتع مشجر در سردشت طعمه حریق شد

هادی قاسمی در خصوص جزئیات این آتش سوزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حریق بیش از ۶۰ هکتار از مراتع مشجر شامل جنگل‌های زاگرس این شهرستان مرزی در آذربایجان غربی را فراگرفته و هم اکنون آتش سوزی مهار شده است.

وی با اشاره به اینکه این آتش سوزی که از روز گذشته در جنگل‌های منطقه " کولسه" و "زیر میرگ " این شهرستان آغاز شده است، گفت: متأسفانه با وجود تلاش مردم و نیروهای امدادی همچنان در حال پیشروی و گسترش بود.

قاسمی اضافه کرد: به دلیل وزش باد و سخت گذر بودن منطقه و وجود علف‌های خشک، حریق هر لحظه در حال افزایش و شعله ورشدن بیشتر بوده و عملیات اطفای حریق را با مشکلاتی مواجه کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی اضافه کرد: برای اطفای حریق تمام نیروهای امدادی، بسیج، نیروهای مردمی و نیروهای نظامی به منطقه اعزام شده‌اند به طوری که هم اکنون بیش از ۲۰۰ نفر با تمام امکانات اطفای حریق در حال تلاش برای کنترل این حادثه در منطقه هستند.

وی با بیان اینکه در صورت تداوم آتش سوزی به دلیل وزش باد نیروهای منابع طبیعی، بسیج، انتظامی و مدیریت بحران شهرستان‌های سردشت، اشنویه، مهاباد، نقده و مدیریت بحران به همراه نیروهایی از اداره کل در منطقه حضور دارند گفت: ۱۰۰ نیروی بومی سردشت و ۱۰۰ نیروی اعزامی از شهرستان‌های منطقه حضور دارند.

وی با بیان اینکه هرچند این آتش سوزی بیشتر به صورت سطحی بوده اما درختان جنگلی را نیز طعمه خود کرده است، افزود: در صورت گسترش آتش سوزی آمادگی بکار گیری دو فروند بالگرد را داریم.

شهرستان مرزی سردشت با ۹۰ هزار هکتار جنگل و ۳۰ هزار هکتار مرتع بیشترین جنگل‌های آذربایجان‌غربی را داراست؛ جنگل‌های سردشت جزو جنگل‌های زاگرس شمالی است که در طول بیش از ۵۰ هزار سال گذشته تشکیل شده و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاک، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی، توانایی‌های اکوتوریستی و ارزش‌های زندگی دارای اهمیت زیادی است.

مهم‌ترین گونه‌های گیاهی سطح جنگل‌های این شهرستان بلوط ایرانی، بنه، بادام وحشی، گلابی وحشی و سرو کوهی و بیش از صد گونه دیگر است.