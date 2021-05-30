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۹ خرداد ۱۴۰۰، ۷:۱۸

بعد از حدود یک هفته؛

بازیکن پرسپولیس به اردوی تیم ملی دعوت شد!

بازیکن پرسپولیس به اردوی تیم ملی دعوت شد!

سیامک نعمتی هافبک و مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به اردوی تیم ملی ایران دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اردوی تیم ملی فوتبال ایران از پنجشنبه گذشته در جزیره کیش برپا شده است و این تیم خود را آماده سفر به بحرین می‌کند، سیامک نعمتی هافبک و مدافع پرسپولیس به یکباره به اردو دعوت شد.

نعمتی که در اردوهای قبلی تیم ملی برای بازی‌های تدارکاتی حضور داشت، این بار و برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا در لیست «دراگان اسکوچیچ» جایی نداشت.

با گذشت چند روز از اردوی تیم ملی، حالا نعمتی به تیم ملی دعوت شده است و یکی از بازیکنان ایران در مرحله حساس انتخابی جام جهانی خواهد بود.

هنوز مشخص نیست که آیا قرار است نعمتی جانشین بازیکن دیگری در تیم ملی شود یا خیر.

نعمتی که برای تعطیلات در امارات به سر می‌برد، شب گذشته با انتشار این پیام سربسته به دعوتش به تیم ملی اشاره کرد: «دبی به تهران، تهران به کیش».

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در گروه C  مرحله مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا حضور دارد، از چهار دیدار گذشته صاحب ۶ امتیاز است و در رده سوم قرار دارد. در این گروه عراق ۱۱ و بحرین ۹ امتیاز کسب کرده است. 

برنامه ادامه دیدارهای گروه سوم مقدماتی جام جهانی که به صورت متمرکز به میزبانی بحرین برگزار می شود، به شرح زیر است:

* پنجشنبه ۱۳ خرداد
- ایران - هنگ کنگ - ساعت ۱۹
- بحرین - کامبوج - ساعت ۲۱

* دوشنبه ۱۷ خرداد
- عراق - کامبوج - ساعت ۱۹
- ایران - بحرین - ساعت ۲۱

* جمعه ۲۱ خرداد
- کامبوج - ایران - ساعت ۱۹
- هنگ کنگ - عراق - ساعت ۲۱

* سه شنبه ۲۵ خرداد
- ایران - عراق - ساعت ۱۹
- بحرین - هنگ کنگ - ساعت ۲۱

کد مطلب 5223442

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    نظرات

    • حمید IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      21 3
      پاسخ
      دمت گرم اقا کریم
    • لیوای IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      32 1
      پاسخ
      ایول😆 تیم ملی پرسپولیس تکمیل
    • جعفر IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      8 2
      پاسخ
      یه حرکت بزنیم مثل غیرت قزاقستان... تیم پرسپولیس رو ببریم لیگ های اروپایی
    • پرسپولیس IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      12 2
      پاسخ
      بابا یحیی رو هم به عنوان سرمربی میبردید هم سعود مون قطعی میشد به جام جهانی هم براتون جام میاوردیم والا به خدا هر کی جام می خواهد باید پرسپولیسی بشه
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      10 2
      پاسخ
      خیلی خوش حال شدم ایشالا بترکونی
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      4 2
      پاسخ
      تنها مشکل ایران نبردن عراق میشه حتمأ باید عراقو متوقف کنه
    • Fashu Poshteh IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      6 1
      پاسخ
      کیفیت و برتری پرسولیس بر کسی پوشیده نیست. پرسپولیس یه سر و گردن بالاتر از سطح فوتبال ایران و آسیا است
    • عدنان کله IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      0 4
      پاسخ
      پرسپلیس سرور استقلاله😂خیلی خوشحال شدم
    • ایمان عشقپولیسی IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      1 1
      پاسخ
      پرسپولیس موفق ترین تیم ۵ ساله اخیره بایدم تیم ملی پرسپولیس باشه اگه بذارن البته

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