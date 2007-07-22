17 متجاوز به عنف در انتظار اعدام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد : هفته گذشته 4 نفر از این قبیل مجرمان اعدام شدند وهمچنین 16 نفر شرور مذکور اقدام به سلب امنیت و آسایش شهروندان کرده و با آدم ربایی و تجاوز به عنف و شرارت، امنیت و آسایش عمومی را مخدوش کردند که پس از طی مراحل دادرسی به اعدام محکوم و با تایید دیوان عالی کشور حکم صادره به مرحله‌ اجرا درآمد.

همچنین دادستان تهران برای 17 نفر از متهمانی که اخیرا در طرح افزایش امنیت اجتماعی به اتهام آدم ‌ربایی و تجاوز به عنف و شرارت دستگیر شده‌اند، تقاضای اعدام کرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: دادسرای تهران با وسواس بسیار زیادی این گونه جرایم را تحت تعقیب قرار داده و در کوتاه ‌ترین زمان ممکن پرونده‌ها را آماده محاکمه و ارسال به دادگاه صالحه جهت صدور رای نهایی می ‌کند.

در این اطلاعیه اسامی مجرمانی که سحرگاه یکشنبه به دار مجازات آویخته شدند و حکم قطعی اعدام در مورد آنها اجرا شد را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- حسین روح ‌زاده به جرم آدم‌ ربایی، تجاوز به عنف، زورگیری، سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی، شرارت، سلب امنیت و آسایش عمومی.

2- ابوالفضل صادقی به جرم آدم ‌ربایی، تجاوز به عنف، زورگیری، سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی، شرارت، سلب امنیت و آسایش عمومی.

3- ابراهیم اسکندری به جرم شرکت در سرقت مسلحانه بانک (شرارت) و سرقت تراول و طلا، قتل عمد با سلاح گرم، معاونت در سرقت و مخفی کردن مال مسروقه.

4- سیامک دوستی به جرم در معرض فروش قرار دادن 43 کیلو و 200 گرم تریاک و حشیش و حمل 3 کیلو و 900 گرم هروئین و 3 کیلو تریاک (شرارت)

5- غلامحسین شاداب به جرم حمل و نگهداری 3 کیلو و 270 گرم هروئین

6- فاضل رمضانی به جرم محاربه (شرارت)، سلب امنیت و آسایش عمومی و ایجاد رعب و وحشت از طریق تهدید و سرقت‌های مسلحانه، اخاذی، به آتش کشیدن منازل افراد، داشتن رابطه‌ی نامشروع با زنان و تمرد در مقابل ماموران و تیراندازی به آنها، خرید و فروش سلاح.

7- حاجت مراد محمدی به جرم محاربه (شرارت) ، سلب امنیت و آسایش عمومی و ایجاد رعب و وحشت از طریق تهدید و سرقت‌های مسلحانه، اخاذی، به آتش کشیدن منازل افراد، داشتن رابطه‌ نامشروع با زنان و تمرد در مقابل ماموران و تیراندازی به آنها، خرید و فروش سلاح.

8- بابک دوست حسینی به جرم خرید و فروش 300 کیلوگرم تریاک و مشارکت در حمل و نگهداری 223 کیلوگرم تریاک، مشارکت در تهیه و نگهداری 9 کیلو و 600 گرم هروئین،‌ مشارکت در خرید و نگهداری 254 کیلو تریاک و نگهداری اسلحه و مهمات.

9- سرور سارانی به جرم تهیه 62 کیلوگرم هروئین و فروش مقدار 12 کیلوگرم هروئین (شرارت).

10- اکبر زهین مبرهن به جرم مشارکت و در معرض فروش قرار دادن 12 کیلوگرم هروئین (شرارت).

11-رسول امین‌ زاده به جرم حمل و نگهداری 270 کیلوگرم هروئین و 4 کیلوگرم تریاک (شرارت)

12- حمید الله توتازهی به جرم حمل و نگهداری 350 کیلوگرم تریاک و نگهداری سلاح گرم (شرارت)

در ضمن، حکم اعدام 4 نفر از اشرار به اسامی سهراب بهبودی، محمد آصف استاد حکیم ، طایفه افشار و رضا حسین ‌پور هفته‌ گذشته به مرحله‌ اجرا درآمد و این مجرمان نیز به دار مجازات آویخته شدند.

براساس گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، 17 نفر از متهمانی که در طرح اخیر افزایش امنیت اجتماعی دستگیر شده ‌اند پس از انجام تحقیقات لازم برای 16 نفر از آنان به اتهام آدم‌ ربایی و تجاوز به عنف از دادگاه کیفری استان تهران درخواست حکم اعدام شده و نفر هفدهم به نام مجتبی. الف با توجه به تعداد زیاد آدم ‌ربایی و تجاوز به نوامیس مردم و شرارت و سایر اعمال مجرمانه مفسد فی‌الارض تشخیص و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست اعدام، پرونده نامبرده جهت محاکمه و صدور رای نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.