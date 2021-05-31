  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۸:۱۵

در گفتگو با منظمی بررسی شد

سرویس‌های پرشی تیر والیبالیست‌های جوان/ نقصی که از بین می‌رود

سرویس‌های پرشی تیر والیبالیست‌های جوان/ نقصی که از بین می‌رود

پایان هفته نخست رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱ نوید بخش رفع یکی از مشکلات مهم تیم ملی والیبال ایران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست سومین دوره رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱ با دو شکست و یک پیروزی برای ملی پوشان ایران همراه بود. تیم ملی مقابل تیم‌های ژاپن و روسیه شکست خورد و برابر هلند به پیروزی رسید اما هفته اول یک پیام مهم برای والیبال ایران داشت.

سرویس‌های پرشی و دریافت اول از نقص‌های والیبال ایران به شمار می‌رفت. امیر حسین اسفندیار، صابر کاظمی و میثم صالحی سه بازیکن جوان و آینده دار والیبال کشور در دیدار مقابل روسیه و هلند با سرویس‌های پرشی خوب نشان دادند باید به آینده و بهبود سرویس امیدوار بود.

زدن سرویس پرشی یعنی آغاز حمله‌ خوب و متزلزل کردن حریف. سرویس پرشی با والیبال روز دنیا همگام است و والیبال ایران با پرده برداری از جوانان خود خط و نشان را برای تیم‌های قدرتمند خواهد کشید.

امیرحسین منظمی بازیکن پیشین تیم ملی والیبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرویس‌های پرشی ایران گفت: سیستم روسی در والیبال سرویس و دفاع است و الکنو از چنین کشوری هدایت تیم ملی والیبال ایران را برعهده گرفته است. در روزهای ابتدایی اعتقاد زیادی به تغییر نسل در والیبال داشتیم و در بازی مقابل تیم‌های روسیه و هلند این امر محقق شد. شرایطی پیش آمد تا از ترکیب جوان استفاده کردیم و این دو بازی نویدبخش روزهای خوب برای والیبال ایران است.

سرویس‌های پرشی تیر والیبالیست‌های جوان/ نقصی که از بین می‌رود

وی تاکید کرد: امیرحسین اسفندیار، صابر کاظمی و میثم صالحی به خوبی از سرویس‌های پرشی استفاده کردند و اولین فاکتور در حمله والیبال، زدن سرویس است. در بازی صربستان و لهستان، «لئون» 6 امتیاز متوالی سرویس کسب کرد و این اهمیت سرویس را نشان می‌دهد.

دبیر اسبق فدراسیون والیبال ادامه داد: صالحی، کاظمی و اسفندیار به خوبی نشان دادند که سرویس‌های پرشی را می زنند. اَرنج استفاده شده در بازی روسیه و هلند ارنج بهتری است و تیم ملی از نظر سرویس و دفاع عملکرد خوبی داشت و در حمله می‌توانیم از این ارنج به خوبی استفاده کنیم.

وی درباره دریافت های تیم ملی والیبال گفت: در بازی اول و دوم دریافت‌ها به خوبی در اختیار پاسور قرار داده نشد چرا که تیم‌های روسیه و ژاپن سرویس‌های خوبی زدند. تیم ژاپن اکثراً از سرویس‌های پرشی استفاده کرد و ما را در دریافت دچار مشکل کرد. از ابتدا تیم‌های ایرانی در سرویس و دریافت مشکل داشت و با ارنج استفاده شده مقابل تیم‌های روسیه و هلند، این مشکل را رفع کردیم و در واقع نقص سرویس والیبال ایران برطرف شد اما در دریافت همچنان باید دقت بیشتر داشته باشیم.

منظمی افزود: تیم ملی ایران دو پاسور توانمند دارد. محمدطاهر وادی پاسوری است که تمرکزش روی سرعت و استفاده از دو طرف آنتن است تا دفاع حریف را جای بگذارد. البته به شرطی که به خوبی توپ به او برسد.

وی در پایان گفت: تیم ملی پس از حدود یک سال و نیم دوری از مسابقات روز به روز در رقابت‌های لیگ ملت‌ها بهتر می‌شود. آرزو می‌کنم ابتدا ویروس کرونا از زندگی مردم رخت بندد و به شرایط عادی زندگی بازگردیم و تیم ملی نیز در مسابقات موفق باشد.

کد خبر 5224189
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها