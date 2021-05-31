به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست سومین دوره رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱ با دو شکست و یک پیروزی برای ملی پوشان ایران همراه بود. تیم ملی مقابل تیم‌های ژاپن و روسیه شکست خورد و برابر هلند به پیروزی رسید اما هفته اول یک پیام مهم برای والیبال ایران داشت.

سرویس‌های پرشی و دریافت اول از نقص‌های والیبال ایران به شمار می‌رفت. امیر حسین اسفندیار، صابر کاظمی و میثم صالحی سه بازیکن جوان و آینده دار والیبال کشور در دیدار مقابل روسیه و هلند با سرویس‌های پرشی خوب نشان دادند باید به آینده و بهبود سرویس امیدوار بود.

زدن سرویس پرشی یعنی آغاز حمله‌ خوب و متزلزل کردن حریف. سرویس پرشی با والیبال روز دنیا همگام است و والیبال ایران با پرده برداری از جوانان خود خط و نشان را برای تیم‌های قدرتمند خواهد کشید.

امیرحسین منظمی بازیکن پیشین تیم ملی والیبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرویس‌های پرشی ایران گفت: سیستم روسی در والیبال سرویس و دفاع است و الکنو از چنین کشوری هدایت تیم ملی والیبال ایران را برعهده گرفته است. در روزهای ابتدایی اعتقاد زیادی به تغییر نسل در والیبال داشتیم و در بازی مقابل تیم‌های روسیه و هلند این امر محقق شد. شرایطی پیش آمد تا از ترکیب جوان استفاده کردیم و این دو بازی نویدبخش روزهای خوب برای والیبال ایران است.

وی تاکید کرد: امیرحسین اسفندیار، صابر کاظمی و میثم صالحی به خوبی از سرویس‌های پرشی استفاده کردند و اولین فاکتور در حمله والیبال، زدن سرویس است. در بازی صربستان و لهستان، «لئون» 6 امتیاز متوالی سرویس کسب کرد و این اهمیت سرویس را نشان می‌دهد.

دبیر اسبق فدراسیون والیبال ادامه داد: صالحی، کاظمی و اسفندیار به خوبی نشان دادند که سرویس‌های پرشی را می زنند. اَرنج استفاده شده در بازی روسیه و هلند ارنج بهتری است و تیم ملی از نظر سرویس و دفاع عملکرد خوبی داشت و در حمله می‌توانیم از این ارنج به خوبی استفاده کنیم.

وی درباره دریافت های تیم ملی والیبال گفت: در بازی اول و دوم دریافت‌ها به خوبی در اختیار پاسور قرار داده نشد چرا که تیم‌های روسیه و ژاپن سرویس‌های خوبی زدند. تیم ژاپن اکثراً از سرویس‌های پرشی استفاده کرد و ما را در دریافت دچار مشکل کرد. از ابتدا تیم‌های ایرانی در سرویس و دریافت مشکل داشت و با ارنج استفاده شده مقابل تیم‌های روسیه و هلند، این مشکل را رفع کردیم و در واقع نقص سرویس والیبال ایران برطرف شد اما در دریافت همچنان باید دقت بیشتر داشته باشیم.

منظمی افزود: تیم ملی ایران دو پاسور توانمند دارد. محمدطاهر وادی پاسوری است که تمرکزش روی سرعت و استفاده از دو طرف آنتن است تا دفاع حریف را جای بگذارد. البته به شرطی که به خوبی توپ به او برسد.

وی در پایان گفت: تیم ملی پس از حدود یک سال و نیم دوری از مسابقات روز به روز در رقابت‌های لیگ ملت‌ها بهتر می‌شود. آرزو می‌کنم ابتدا ویروس کرونا از زندگی مردم رخت بندد و به شرایط عادی زندگی بازگردیم و تیم ملی نیز در مسابقات موفق باشد.