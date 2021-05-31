۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۸:۰۲

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

جوجه ریزی در مرغداری های چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

شهرکرد- معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: جوجه ریزی در مرغداری های چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است.

سام مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جوجه ریزی در مرغداری‌های چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای تأمین مرغ در این استان اندیشیده شده است.

وی گفت: جوجه‌ریزی در اردیبهشت‌ماه یک میلیون و ۴۳۰ هزار قطعه انجام شد که بیشتر از نیاز بوده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: نهاده‌های دامی در بین مرغداری‌ها استان توزیع شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۱۳ مرغداری در سطح استان فعال است و روزانه مرغ تولیدی استان کشتار و وارد بازار مصرف می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ایجاد اختلاف قیمت در عرضه گوشت مرغ در استان و استان‌های همجوار وجود دارد که ضروری است نظارت‌ها در این زمینه برای جلوگیری از خروج مرغ استان افزایش یابد.

