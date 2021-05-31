ارتقای معرفت دینی از مهمترین اهداف طرح محله مقاوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، مهدی طاهری در نشست مدیران این سازمان در استان گفت: خداوند دوست دارد رزق‌هایش از طریق انسان مؤمن جریان پیدا کند و درعالم، رزق از طریق ولی خدا جریان پیدا می‌کند و به همان میزان خوب است که ادم مؤمن سبب رزق الهی باشد.

وی با اشاره به شناسایی ۵۰ محله درگام نخست طرح محله مقاوم گفت: در رأس این محله باید یک انسان باتقوا با قدرت مدیریت اجتماعی و جریان ساز قرار بگیرد که اول بفهمد و بعد اقامه کند تا برای اهالی آن محله آرامش ایجاد کند.

طاهری با تأکید بر شناسایی محله‌ها و مناطق بالقوه ای که ظرفیت ارتقا دارند، افزود: باتوجه به اینکه نیمی از جمعیت استان را بانوان تشکیل می‌دهند در هرمحله در کنار هر آقا یک خانم مدیریت محله مقاوم را برعهده دارند.

وی افزود: در محله مقاوم ترویج گفتمان انقلاب اسلامی که همان اسلام ناب با نگاه امام خمینی (ره) است، اولویت است و در قاعده کلی این طرح انتظار خدمت به افتخار خدمت باید تبدیل شود.

طاهری با اشاره به اینکه نخستین مسأله در محله مقاوم ارتقای معرفت دینی هست، گفت: نشاط و سلامت، ایجاد اشتغال و تأسیس مراکز نیکوکاری و قرض الحسنه و ایجاد معنویت از مهم‌ترین مسائل محله مقاوم هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه فضای مجازی بر تبلیغ اجتماعی دین و رفتار اجتماعی اثرگذار هست، گفت: باید به نقاط اثرگذار برای تحریک و تهییج اجتماعی توجه ویژه شود.

حجت الاسلام دکتر مهدی طاهری افزود: کار ما از سنخ اقامه است و باید در این زمینه مهیا، توانمد و قوی شویم.

وی با تأکید بررسالت رسانه در تصمیم سازی گفت: نه به میزان مخاطب بلکه به میزان بازخوردها باید توجه کنیم.

طاهری گفت: برای راهبری تولیدات جریان انقلاب اسلامی در استان باید یک کانون فرهنگی تبلیغی تخصصی در حوزه رسانه تشکیل شود.

وی با تأکید بر پیوند رسانه و هنر و اهمیت تولیدات هنرمندانه گفت: رویکرد ما حمایت از تولیدات دینی است و باید با ایجاد مرجعیت در تولید محتوا، در فضای مجازی اثرگذار بود.