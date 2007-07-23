ایجاد پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه به شرکت خدمات ماشینی تامین واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری افزود: قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ماده 16 این قانون ، یکی از وظایف مهم این وزارتخانه را ایجاد پایگاه اطلاعات نظام جامع تامین اجتماعی قلمداد کرده است که در قالب این وظیفه ، مقرر شده اطلاعات مربوط به تمامی بیمه شدگان و مدد جویان سازمان های بیمه گر، حمایتی و امدادی به اضافه اطلاعات افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند، در این پایگاه ثبت شود.

مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، ادامه داد: وزارت رفاه برای محقق کردن این وظیفه در بستر ICT های مناسب اقدام به برگزاری 3 مناقصه شامل ؛ پروژه معماری سازمانی که یک طرح مطالعاتی است، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات نظام جامع تامین اجتماعی که یک طرح عملیاتی برای شکل دهی پایگاه اطلاعاتی است و پورتال وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، کرد که شرکت خدمات ماشینی تامین(متعلق به سازمان تامین اجتماعی )موفق شد در 2 مناقصه از 3 مناقصه برگزار شده ، برنده شود و عهده دار ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مزبور شود.

حیدری تصریح کرد: پروژه ایجاد پایگاه اطلاعات نظام جامع تامین اجتماعی و پورتال وزارت رفاه با امضا قراردادی از سوی وزارت رفاه به عنوان کارفرما و شرکت خدمات ماشینی تامین به عنوان مجری منعقد خواهد شد.

وی پورتال وزارت رفاه را که شامل اطلاعات مربوط به کارکنان این وزارتخانه ، کارکنان سازمانها و دستگاههای تابعه ، افراد تحت پوشش صندوق ها و خدمات گیران سازمان تابعه وزارت رفاه ، مراکز خدمات درمانی خصوصی و دولتی، مراکز خدمات رفاهی ، دانشجویان و محققان حوزه رفاه و تامین اجتماعی و دیگر اقشار جامعه است را در زمره پورتال های سازمانی بزرگ قلمداد کرد و افزود: آدرس پورتال وزارت رفاه وتامین اجتماعی به نشانی WWW.ICSSW.TAMINN.COM ضمن داشتن اطلاعات فوق برای اولین بار دارای شمارشگرمعکوس به صورت الکترونیکی برای نشان دادن زمان آغاز پروژه می باشد که بازدید کنندگان با مراجعه به این سایت می توانند از زمان شروع به کار این پایگاه مطلع شوند.

مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، ایجاد پایگاه اطلاعاتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی را زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی بر شمرد و خاطرنشان کرد: نداشتن یک بانک اطلاعاتی و عدم وجود اطلاعات جامع و تلفیق شده به عنوان یک پاشنه آشیل در کشور جهت هدفمند کردن یارانه ها ، شناسایی گروههای هدف در برنامه ریزی کاهش فقر ، سهام عدالت ، بیمه بیکاری و ... بوده است که با ایجاد پایگاه اطلاعات جامع و پورتال وزارت رفاه با تمرکز و تلفیق اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق زمینه گسترش عدالت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.