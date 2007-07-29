سرطان مغز استخوان قابل درمان است

به گزارش خبرنگار مهر محققان با مورد آزمایش قرار دادن تعدادی از بیماران مبتلا به سرطان و تومورهای بدخیم مغز استخوان، به وسیله ویروس سرخک، متوجه بهبودی در حالت و وضعیت آنان شدند.

با توجه به اینکه سرطان مغز استخوان یکی از سخت ترین سرطان ها محسوب می شود با کشف ویروس سرخک به عنوان عامل درمان، امید می رود که این زمینه ای برای درمان سایر انواع سرطان باشد.

محققان این ویروس را بر روی انواع دیگر سرطان ها شامل سرطان مغز و تخمدان، سرطان پیشرفته مغز استخوان، تومورهای سرطان سینه و کبد نیز مورد بررسی و آزمایش قرار دادند تا میزان تاثیر این ویروس را در مبارزه با سرطان ها بیابند.

در عین حال چنانچه بتوان با استفاده از ویروسهای مشابه به پیشرفتهایی دست یافت کشف اخیر می تواند نقطه عطفی در راه درمان این بیماری آزار دهنده باشد.