«مجری» کارنامه دولت های هفتم و هشتم را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، کارنامه دولت های هفتم و هشتم در تازه ترین قسمت از برنامه تلویزیونی «مجری» بررسی می شود.

ویژه برنامه انتخاباتی شبکه پنج سیما، که پیش از این روزهای یکشنبه و سه شنبه روی آنتن می رفت، به صورت ویژه در ۲ روز آخر هفته، با مروری بر کارنامه دولت های هفتم و هشتم پخش خواهد شد.

بر این اساس روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ خرداد همزمان با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، مجری با حضور چهره های مطرح عرصه سیاست، انتخابات دوره های هفتم و هشتم ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار خواهد داد.