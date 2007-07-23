علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این موزه با اعتباری بالغ بر سه میلیلرد ریال احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح مطالعاتی موزه مذکور با شرکت مهندسی مشاور نواندیش با اعتباری بالغ بر 24میلیون و 500هزار تومان منعقد و مقررشده است، این شرکت ظرف مدت چهار ماه ساختار آسیب شناسی این موزه را مطالعه و در نهایت طرح مقدماتی و احیاء موزه ارائه شود.

کاظمی با اشاره به اینکه 10مانکن برای موزه مردم شناسی با اعتباری بالغ بر 13میلیون تومان سفارش داده شده است اظهار داشت: پنج مانکن با البسه محلی و پنج مانکن با البسه مشاغل معرف قومیت ها و مشاغل فراموش شده نظیر چادر شب بافی،چارق دوزی، آهنگری و...در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اشیاء تاریخی موزه آئینه خانه مفخم به موزه مردم شناسی منتقل خواهد شد، یادآور شد: اشیای مذکور با هدف اثر گذاری و آشنایی مردم و توریست ها با اقوام، سنن، آداب و رسوم خراسان شمالی جمع آوری شده است.

عمارت مفخم دارای 23 اتاق و دو هزار و 500 متر مساحت در دو طبقه است.