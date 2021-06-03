به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی احتشامی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران با ظرفیت ۳۶۰ لیتر در ثانیه برای مهار آتش‌سوزی روز گذشته پالایشگاه تهران خبر داد.

احتشامی با بیان اینکه پساب تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران روزانه از ساعت ۸ تا ۱۸ در اختیار پالایشگاه نفت قرار می‌گیرد، افزود: عصر روز چهارشنبه ۱۲ خردادماه به درخواست پالایشگاه تهران مجدداً پساب از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه با ظرفیت ۳۶۰ لیتر در ثانیه (حداکثر ظرفیت قابل پذیرش توسط پالایشگاه) پمپاژ شد و تا ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه به طول انجامید.

معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران با اشاره به اعلام تکمیل ظرفیت ذخیره پالایشگاه از سوی این مجموعه و توقف ادامه پمپاژ، یادآور شد: ظرفیت انتقال و پمپاژ تصفیه‌خانه ۸۰۰ لیتر در ثانیه است.

بر اساس قرارداد منعقد شده در سال ۱۳۹۴، سالانه ۲۰ میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران از طریق خط انتقال پالایشگاه با طول ۳۵۰۰ متر و قطر ۸۰۰ میلی‌متر از محل کانال خروجی تصفیه‌خانه به پالایشگاه نفت تهران تحویل داده می‌شود.

