تولید داروی کروناویروس/ تاثیر تستوسترون بر شدت کووید ۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

تأثیر تستوسترون بر شدت کووید ۱۹ در مردان

طبق نتایج یک مطالعه جدید، میزان پایین هورمون تستوسترون خطر شدت بیماری کووید ۱۹ را در مردان افزایش می‌دهد.

یک ساعت زود از خواب بیدارشدن خطر افسردگی را کاهش می‌دهد

انجام یک مطالعه ژنتیکی روی ۸۴۰ هزار نفر نشان داد که تغییر زمان خواب و فقط یک ساعت زود بیدارشدن، خطر ابتلاء به افسردگی را ۲۳ درصد کاهش می‌دهد.

برخی داروها موجب کاهش تأثیر واکسن‌های کووید ۱۹ می‌شوند

به گفته محققان، بسیاری از افراد داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند که می‌تواند موجب کاهش تأثیر و کارآمدی واکسن‌های کووید ۱۹ شود.

تولید داروی جدیدی که کووید ۱۹ را مهار می‌کند

محققان دارویی جدید تولید کرده اند که نه تنها می‌تواند از کروناویروس، ویروس ایجادکننده کووید ۱۹ و انواع مختلف آن جلوگیری کند، بلکه کروناویروس تنفسی را در موش‌ها نیز درمان می‌کند.