عباس گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم در انتخابات به اسم و جناح سیاسی نامزدها توجهی ندارند و برای آنان کارآمدی نامزدها مهم است، اظهار داشت: مردم ما از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ثابت کرده‌اند که دلداده افراد و جناح‌های سیاسی نیستند بلکه دلبسته آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، امام راحل، مقام معظم رهبری و ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند.

وی بیان کرد: مردم به دنبال گروه‌ها، این دسته، آن دسته، این جناح یا آن جناح نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیستند بلکه با اصل تعهد و پایبندی به اصول و مبانی انقلاب اسلامی به دنبال دولتی هستند تا در چارچوب و ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی، مشکلات اقتصادی و معیشتی شأن را برطرف کنند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فارغ از اینکه نامزدهای انتخابات چه نوع وابستگی و گرایش سیاسی داشته باشند، نوع انتخاب مردم این ادعا را ثابت می‌کند که مردم ما نه اصولگرا هستند و نه اصلاح طلب بلکه انقلابی، دلداده امام (ره) و مطیع مقام معظم رهبری هستند و بر اساس اعتقادات و باورهای دینی پای این نهضت بزرگ و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین انتخابات پیش‌رو هم از این قاعده مستثنا نیست و این توهم برخی از افراد و جناح‌های سیاسی است که تصور می‌کنند مردم به دلیل آنان پای صندوق‌های رأی می‌آیند و اگر آنان نباشند، مردم در انتخابات مشارکت گسترده‌ای ندارند.

گودرزی ادامه داد: مردم به دلیل افراد، جناح‌ها و یا دسته‌بندی های خاص سیاسی و جناحی پای صندوق‌های رأی نمی‌روند و فردی هم که منتخب ملت می‌شود، نباید دچار این توهم شود که چون میلیون‌ها رأی ملت پشتیبان اوست، پس می‌تواند هر کاری را حتی اگر برخلاف مصالح ملی باشد، انجام دهد.

وی متذکر شد: در طول تاریخ انقلاب ثابت شده است که مردم همچنان که به کسی در انتخابات اعتماد می‌کنند، اما اگر آن فرد به ارزش‌های کشور و نظام خیانت کند، با همان دستی که آنان را دعوت کرده‌اند، با همان دست هم به سینه آنان دست رد خواهند زد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: بنی صدر یکی از افرادی بود که با وجود آنکه از سوی مردم انتخاب شد، اما در نهایت با پوشش زنانه از کشور خارج شد. هیچ فردی تاکنون برای بنی‌صدر گریه، زاری و مویه نکرده است بلکه وی را به عنوان یک خائن در حافظه تاریخی خود ثبت کرده‌اند چرا که به آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامی پشت کرد.

وی تاکید کرد: بنابراین همه مسئولان فعلی و آینده باید بدانند که هیچ گاه نباید چون منتخب مردم هستند، از اصول و خطوط نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی عدول کنند.