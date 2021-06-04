نتایج و جدول رده بندی در پایان روز چهارم/ شکست عجیب استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی سومین دوره رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال به میزبانی ایتالیا در حال برگزاری است. تیم ملی والیبال ایران در پایان روز چهارم با شکست تیم کانادا در جایگاه دهم قرار گرفت. ملی پوشان امروز از ساعت ۱۹:۰۰ مقابل میزبان صف آرایی خواهند کرد.

در دیدارهای روز چهارم برزیل با نتیجه سه بر صفر مغلوب فرانسه شد و روسیه از سد آمریکا گذشت. تیم ژاپن نیز نخستین شکست خود را مقابل صربستان متحمل شد.

اما در نتیجه عجیب روز چهارم تیم ملی استرالیا در ست دوم و سوم در مجموع موفق به کسب ۲۵ امتیاز نشد. استرالیا در ست دوم تنها ۱۰ امتیاز و در ست سوم ۱۲ امتیاز از لهستان کسب کرد و با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد.

نتایج دیدارهای روز چهارم:

ردیف نتایج ۱ آرژانتین ۳ - المان ۲ ۲ ایران ۳ - کانادا یک ۳ ژاپن یک - صربستان ۳ ۴ برزیل صفر - فرانسه ۳ ۵ هلند صفر - اسلوونی ۳ ۶ لهستان ۳ - استرالیا صفر ۷ ایتالیا ۳ - بلغارستان ۲ ۸ روسیه ۳ - آمریکا یک

جدول رده بندی در پایان روز چهارم: