انقلاب اسلامی تفسیر عملی امام (ره) از قرآن بود

عباس کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه امام خمینی (ره) در انقلاب اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب اسلامی برای شناخت ذات پاک، نورانی و الهی امام خمینی (ره) سال‌ها زمان لازم است و هرچه از زمان می‌گذرد و ما از شخصیت با عظمت ایشان فاصله می‌گیریم بیشتر به عظمت نورانی، ستودنی و سرافراز ایشان پی می‌بریم و نقاط نورانی شخصیت ایشان بیشتر به چشم می‌خورد چنانچه که ما تا زمانی که در دامنه کوه داریم به عظمتان توجه نمی‌کنیم اما زمانی که از کوه فاصله می‌گیریم بیشتر به عظمت آن پی می‌بریم.

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین اذعان کرد: امام خمینی (ره) شناسنامه و ماهیت ایران و ایرانی است چنانچه که خارج از مرزهای ایران ما را با شناسنامه خمینی کبیر می‌شناسند و این نشان می‌دهد دنیا امام را فهمیده و این حقیقت غیرقابل انکار را درک کرده است.

وی افزود: جهان به این نکته رسید که تا زمانی که نسل‌های خمینی (ره) متأثر از هویت خمینی باشند کار دشمنان دشوار خواهد بود و دشمنان به‌سختی می‌توانند به مسیر سلطه‌گری، اهداف نفسانی و شیطانی خود برسند پس با توجه به این موضوع تحریف شخصیت امام را در دستور کار خود قرار دادند.

این مسئول ابراز کرد: دشمنان در تلاش هستند تا مختصات و تصویر امام را به‌گونه‌ای به نسل‌های جدید ارائه کنند که نسل جدید نتواند با حقیقت امام ارتباط برقرار کند که البته در داخل کشور نیز بودند کسانی که به این تحریف‌ها مهر تأیید زدند.

وی ادامه داد: امروز اگر یک جوان دهه هشتادی در مجموعه مرقد مطهر امام (ره) حاضر شود او دیگر نمی‌تواند امام را به ساده‌زیستی، ظلم و استکبارستیزی، درایت و هوشیاری و آینده‌نگری ببیند بلکه امام را به ارتفاع ستون‌های مرقد می‌بیند و این مسئله حاصل کوتاهی ما در عرصه فرهنگی کشور است که نشان می‌دهد ما در عرصه معرفی شخصیت امام به چه میزان کوتاهی کرده‌ایم.

کاظمی تصریح کرد: باید امام را در تمثیل دشمنان او شناخت چنانچه که رئیس رژیم صهیونیستی در کتاب عصر خمینی در وصف امام چنین می‌گوید که پیامبر اسلام (ص) بمبی را در غدیر کارسازی کرد که این بمب را خمینی در قرن ۱۴ منفجر کرد و آثار انفجار این بمب همهٔ عالم را فراگرفت و متأثر کرد.

وی با اشاره به اینکه این رئیس‌جمهور در سخن دیگری می‌گوید یهود دشمنی همانند خمینی را در طول تاریخ خود ندیده‌است عنوان کرد: وقتی از امام خمینی (ره) سخن می‌گوئیم منظورمان این است که امام همان شخص باعظمت و ناب الهی است که به ما استقلال، آزادی، کرامت، شرافت و یا به تعبیر خودشان آقایی را نصیب این ملت کرد.

کاظمی تصریح کرد: دشمن در تلاش است تا شخصیت حقیقی امام را در ذهن و افکار عمومی تغییر دهند و با روایات غلط و وارونه شخصیت امام تحریف کنند و تا حدی هم به‌ظاهر موفقیت‌هایی را کسب کردند زیرا زمانی که در مجامع جوان حاضر می‌شویم می‌بینیم جوانان به میزانی که نسل‌های انقلاب عظمت امام را درک کرده بودند درک نکردند.

وی ضمن اینکه مسئله عدم درک جوانان از امام یک مسئله جدی است که باید در خصوص آن تعابیری انجام داد گفت: ای‌کاش به‌جای این همه کتب کتاب صحیفه نور خوانده می‌شد تا در پسان درس انسان‌سازی می‌آموختیم و مختصات انسان مسئول را از لابه‌لای سطوح این کتاب استخراج می‌کردیم زیرا این مسئله برای سعادتمان کافی بود.

این مسئول در پایان تشریح کرد: شخصی در خصوص اینکه امام با تمام تعابیر و نوشته‌های فرهنگی چرا تفسیر قرآن نکردند سوال کردند و شخص دیگری در پاسخ به این شخص گفتند که امام (ره) قرآن را به‌طور عملی تفسیر کردند و انقلاب همان تفسیر عملی امام از قرآن بود.