دولت آمریکا بر تسریع روند کمک رسانی و بازسازی غزه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، مقامات ارشد دولت آمریکا در جریان دیدار با «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که روز پنجشنبه به واشنگتن سفر کرده، خواستار کمک رسانی فوری به نوارغزه شدند.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا همزمان با صدور بیانیه‌ای رسمی بر تعهد واشنگتن به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی تاکید کرده و در عین حال، خواستار تسریع روند انتقال کمک‌های بشر دوستانه به مردم غزه شد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی برای ارسال کمک‌ها به نوارغزه و بازسازی این منطقه شروطی را تعیین کرده است. تحویل اجساد به هلاکت رسیده در جنگهای قبلی غزه و آزادی صهیونیست‌های بازداشت شده توسط گروه‌های مقاومت فلسطین از جمله این شروط است.

گفته می‌شود دولت آمریکا نسبت به مشارکت در اقدامات لازم برای بازسازی نوار غزه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر به رژیم صهیونیستی ابراز تمایل کرده و همزمان تاکید کرده که هرگونه کمک رسانی می‌بایست زیر نظر سازمان ملل و در همکاری با تشکیلات خودگردان فلسطین انجام شود.

اظهارات مقامات دولت آمریکا درخصوص بازسازی نوارغزه در حالی مطرح می شود که «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده است که رژیم صهیونیستی همچنان به عنوان شریک استراتژیک واشنگتن باقی خواهد ماند.

جن ساکی که این سخنان را در جریان نشست خبری روز پنجشنبه خود مطرح می‌کرد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که آیا با تغییر نخست وزیر اسرائیل، تغییری در رویکرد آمریکا در قبال تل آویو ایجاد خواهد شد یا خیر، تاکید کرد: اسرائیل کماکان به عنوان متحد و شریک استراتژیک و مهم آمریکا باقی خواهد ماند، شریکی که با آن روابط امنیتی داشته‌ایم و (این روابط) ادامه پیدا خواهد کرد.