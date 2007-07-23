به گزارش خبرگزاری مهر ، فرشیدی دردومین روز از بیست و چهارمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور، برکات معافیت آموزش وپرورش از هزینه پروانه ساختمان را در دراز مدت معادل عواید لایحه 4 میلیارد دلاری نوسازی مدارس دانست و گفت: نوسازی و توسعه مدراس از مواردی است که مانند سایر مسائل حوزه آموزش و پرورش مورد توجه مجلس هفتم بوده است.

فرشیدی گفت: با تصویب اختصاص 4 میلیارد دلار به مقام سازی مدارس توسط مجلس هفتم ، موضوع "مدرسه ایرانی ،معماری ایرانی " در حوزه آموزش و پرورش به طور خاص پیگیری می شود.

وزیر آموزش و پرورش مستثنی شدن وزارت آموزش و پرورش از ماده 88 مسائل مالی دستگاه های دولتی را به عنوان دیگر اقدام ارزنده مجلس هفتم در حوزه آموزش و پرورش بر شمرد و گفت: در طول دوره مجلس هفتم کمک ها و مساعدت های ویژه و ارزشمندی به رفع مشکل بودجه آموزش و پرورش شده است.

وی افزود: تصویب احیای معاونت پرورشی نیز به عنوان اولین اقدام تاثیر گذار مجلس هفتم در حوزه آموزش و پرورش نشانگر توجه مجلس نسبت به اعتقادات و باورهای دینی و نقش مهم تربیت در پرورش نسل آینده است.

وزیر آموزش و پرورش درپایان از مساعدت های مجلس هفتم در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش تقدیر کرد.