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۱۴ خرداد ۱۴۰۰، ۱۳:۰۱

امروز؛

قیمت جهانی طلا به پایین‌ترین سطح ۲ هفته اخیر رسید

قیمت جهانی طلا به پایین‌ترین سطح ۲ هفته اخیر رسید

قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، جمعه، تحت تاثیر گزارش اشتغال قدرتمند آمریکا افت کرد و به پایین‌ترین سطح در ۲ هفته اخیر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، جمعه، تحت تأثیر گزارش اشتغال قدرتمند آمریکا افت کرد و به پایین‌ترین سطح در ۲ هفته اخیر رسید.

گزارش اشتغال ماهانه قدرتمند آمریکا باعث شد ارزش دلار تقویت شود و بالا رفتن نرخ دلار قیمت طلا را برای دارندگان ارزهای غیر دلاری بالا برد تا تقاضا برای خرید آن کاهش یابد.

تا ساعت ۱۲:۳۸ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۱ درصد پایین آمد و به ۱٫۸۶۹.۵۶ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا با ۰.۱ درصد افت به ۱٫۸۷۲.۱۰ دلار رسید.

ارزش دلار در مقابل ارزهای مهم جهان به بالاترین سطح در ۳ هفته اخیر رسید.

کد مطلب 5227629

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
      0 0
      پاسخ
      انتخابات که تممام شه قیممت جهاننی طلا بالا ممیره

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