امام خمینی(ره) ملت های آزادی خواه جهان را بیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید موسی حسینی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: رحلت امام خمینی (ره) غمی بزرگ و سنگین بر ملت ایران اسلامی بود.

جانشین فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: حضرت امام (ره) نه تنها ملت ایران را از زیر ظلم و ستم های طاغوت و مستکبرین نجات داد بلکه ملت‌های آزادیخواه را بیدار کرد و به آنها چراغ هدایت را نشان داد و رحلت امام (ره) غمی بزرگ و سنگین بر ملت ایران اسلامی بود.

وی افزود: آرمان های انقلاب توسط امام (ره) در دل های مردم غرس شد و امروز با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مستحکم شده است.

حسینی بیان کرد: برای زنده نگهداشتن یاد و نام امام (ره) همه ملت وظیفه داریم امانتی را که حضرت امام و شهدای گرانقدر به ما تحویل دادن خوب حفظ و نگهداری کنیم به آنها وفادار بمانیم تا بتوانیم رهرو خوبی برای آنها باشیم.

وی گفت: امروز مردم بزرگ ایران اسلامی با بهره مندی از نعمت ولایت با پیروی از رهبر معظم انقلاب در راه آرمان های انقلاب اسلامی گام بر می دارند و دنیا و کشورهای مسلمان دیگر هم به عملکرد ملت بزرگ ایران چشم دوخته اند.