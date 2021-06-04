به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخاب بوشهر به عنوان اولین پایتخت قرآنی ایران اظهار داشت: امیدوارم در پرتو این عنایت بزرگ مسئولان و اصحاب گرانقدر قرآن با برنامه ریزی کامل و مدیریت جهادی استان بوشهر را در تمامی عرصه‌ها به معنای دقیق قرآنی کنند.

وی با تقدیر از همه کسانی که در کسب این افتخار نقشی بسزا داشتند به ویژه تلاشگران عرصه قرآنی تصریح کرد: امیدوارم الطاف و عنایات قرآنی در تمام شئون زندگی نیز نصیب مردم عزیز استان بوشهر شود.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: زندگی انسان در تمامی عرصه‌های سرنوشت‌ساز نیازمند همفکری و مشورت است تا به نظر و رأی صحیح دست پیدا شود و مسیر صحیح از اشتباه معلوم گردد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام راحل عظیم الشأن بیان کرد: امام خمینی (ره) با انقلاب اسلامی ایران یک برنامه مترقی اسلامی برای تحقق نظام اسلامی ارائه فرمودند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه اسلامی که امام راحل (ره) ارائه کردند اسلام ناب محمدی و به دور از غرب گرایی و تحجّر بود افزود: امام انتخابات را مظهر اراده مردم و نظام مردم سالاری دینی و حضور در آن را یک فریضه دینی می‌دانست و رمز ماندگاری انقلاب در دو کلمه جمهوری و اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به دیگر سخنان رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: با حضور در انتخابات مشکلات را ترمیم کنید و با دور کشیدن مشکلی حل نمی‌شود و با انتخاب خود مسیر انقلاب را به پیش ببرید.

کاندیداها وعده غیرعملی ندهند

وی تصریح کرد: کاندیداها وعده‌هایی که نمی‌توانند عمل کنند بیان نکنند تا مردم دلسرد نشوند و شعارهایی که به آن اعتقاد ندارند به زبان نیاورند و باید صداقت داشت و در صورت انتخاب عدالت خواه باشند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن (ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد گفت: امام خمینی (ره) با رهبری نهضت شکوهمند اسلامی ایران با اتکال به خداوند و حضور حماسی مردم کاری بزرگ در تاریخ جهان، اسلام و ایران انجام دادند و رژیم ۲۵۰۰ ساله ظلم و ستم شاهنشاهی را سرنگون کردند و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بنا نهادند.

وی اظهار داشت: هم اینک نظام اسلامی و مردم عزیز ایران در پرتو هدایت‌های خردمندانه و اسلامی مقام معظم رهبری پرصلابت و پایدار و پر قدرت به پیش می‌رود و انشاالله به اهداف الهی خود دست پیدا خواهد کرد.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: حضور حداکثری در انتخابات یک وظیفه دینی و ملی است که باعث اقتدار نظام جمهوری اسلامی می‌شود و با انتخاب شایسته زمینه جبران ضعف‌ها و تکمیل قوت‌ها و تحول اساسی در تمدن آفرینی و عدالت‌خواهی ایجاد خواهد کرد.

وی بیان کرد: بی‌تردید حضور حماسی و انتخاب فرد اصلح مایه امید و قدرت نظام و موجب ناامیدی و شکست دشمنان خواهد شد. همواره توصیه اکید امام راحل عظیم‌الشأن و شهدای گرانقدر مانند شهید حاج قاسم سلیمانی حضور پر بصیرت و جهادی در عرصه‌های سرنوشت‌ساز نظام مانند انتخابات است.

وی با تسلیت شهادت امام صادق (ع) احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) خاطرنشان کرد: امیدوارم در دنیا رهرو راه ایشان و در آخرت مورد شفاعت آن امام همام قرار بگیریم.