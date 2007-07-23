به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به کار بردن عبارت " بلای ناگهانی" علیه فلسطینی ها در یک کتاب درسی کودکان در مدارس سرزمین های اشغالی باعث شده است تا هزاران نفر از مردم فلسطین و اعراب سرزمین های اشغالی در اعتراض به این امر به تظاهرات برخیزند.

این کتاب که از امسال در برنامه درسی مدارس این ناحیه قرار گرفته است، از فلسطینی ها به عنوان بلایی ناگهانی یاد کرده است که بر اسرائیلی ها نازل شده اند.

گزارش ها حاکی از این است که صهیونیست های راست گرای افراطی به عمد دولت را از هفت سال پیش مجبور به طراحی این کتاب کرده اند تا خشم فلسطینی ها را بر انگیزند.

با توجه به اینکه مدارس عرب ها و صهیونیست ها در این سرزمین مجزا از یکدیگر است و کتاب های متفاوتی در برنامه درسی آنها قرار دارد، صهیونیست ها درصدد برآمده اند تا تاریخ را غلط و تحریف شده به کودکان عرب تحمیل کنند.