درخواست باشگاه پرسپولیس از سازمان لیگ: تقویم را تغییر دهید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، انتشار برنامه جدید سازمان لیگ، سوالات فراوانی را در ذهن اهالی فوتبال به وجود آورده است. در این میان، باشگاه پرسپولیس نیز اعتراض نسبت به برنامه اعلامی را حق واقعی خود می‌داند.

در شرایطی که باشگاه پرسپولیس طبق وظیفه ذاتی خود، حامی فوتبال کشورمان بوده و مثل همیشه، خود را همراه، همگام و پشتیبان تیم ملی می‌داند و بیشترین بازیکن و ستاره را در اوج آمادگی، تقدیم تیم‌ملی کرده اما به نظر می‌رسد برنامه ادامه مسابقات داخلی، به ضرر سرخ‌ترین تیم آسیاست.

پرسپولیس با ۶ بازیکن ملی‌پوش و همچنین کریم باقری مربی تیم، باید روز ۳۰ خرداد در سوپرجام به میدان برود اما برنامه به گونه‌ای تنظیم شده که تیم‌های دیگر با وجود ملی‌پوشان کمتر، می‌توانند استراحت بیشتر و زمان بهتر برای ریکاوری داشته باشند. این موضوع به سوالی بزرگ برای خانواده پرسپولیس تبدیل شده و امیدواریم مسئولان سازمان لیگ در این خصوص پاسخگو باشند.

آنها باید به اهالی فوتبال توضیح بدهند که چرا پرسپولیس غیر از سوپرجام، در باقی هفته‌ها نیز مجبوراست قبل از سپاهان بازی کند و از سوی دیگر، با چه دلیلی بازی عقب‌افتاده استقلال که تنها یک ملی‌پوش داشت، در زمان برگزاری رقابت‌های عقب‌افتاده چند باشگاه دیگر انجام نشد؟ آیا قرار است شرایط ویژه‌ای برای برخی تیم‌ها را شاهد باشیم یا این برنامه‌ریزی فقط یک اشتباه محاسباتی و البته تکراری از سوی سازمان لیگ بود؟

باشگاه پرسپولیس نسبت به اتفاقات اخیر، به خصوص برنامه‌ریزی سازمان لیگ معترض است. امیدواریم این موضوع به سرعت مورد بررسی قرار گرفته و از راه‌های قانونی و برا ساس انصاف و عدالت، تغییر کند تا ذهنیت افزایش فشار بر روی پرسپولیس در جهت سود بردن سایر رقبا را از بین ببرد.