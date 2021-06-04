به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با تاکید بر اینکه حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی توطئه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند، اظهار گرد:

دشمنان قصد دارند با کاهش مشارکت مردمی مقبولیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کنند که این بار نیز مثل همیشه نقشه‌های دشمن با هوشیاری مردم نقش بر آب می‌شود.

وی با بیان اینکه دشمنان با جوسازی‌ها و تحریم‌های مختلف قصد دارند مشارکت مردم را کم رنگ کنند و به نوعی این مشارکت و وحدت بین اقشار مختلف را از بین ببرند، گفت: باید با پیروی از دستورات مقام معظم رهبری و امام راحل، از گرفتار شدن در دام حیله‌های دشمن جلوگیری و حکومت اسلامی را بیش از پیش تقویت کنیم.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم انتخاب آگاهانه و فرد اصلح عنوان کرد: باید با روشنگری و ایجاد انگیزه در مردم بار دیگر مشارکت حداکثری در انتخابات داشته و حماسه دیگری برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی جامعه با توجه به اینکه مردم با مشکلات اقتصادی و تورم دست پنجه نرم می‌کنند، مسئولان باید با مدیریت و برنامه‌ریزی تلاش کنند تا مشکلات آنان را حل و فصل کنند.

قریشی عنوان کرد: در انتخابات آینده دشمنان به دنبال کاهش مشارکت مردم و تضعیف جمهوری اسلامی هستند تا مقبولیت نظام را خدشه‌دار کند بنابراین جبهه حق و باطل در انتخابات کاملاً مشخص است اما دشمن با شبهه افکنی و ایجاد مشکلات می‌خواهد، افتخارات و دستاوردهای انقلاب اسلامی را زیر سوال ببرد.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، جمعه ۲ هفته آینده ۲۸ خرداد برگزار می‌شود.