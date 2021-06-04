حضور پرشور مردم در انتخابات اعتبار و اقتدار کشور را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با بیان اینکه حضور پرشور و حماسی مردم در انتخابات، باعث افزایش اعتبار و اقتدارکشور می‌شود، گفت: طی ۴۲ سال گذشته همواره حضور ملت و تبعیت از فرآمین ولایت فقیه باعث اقتدار و عزت نظام شده است و باعث شکست توطئه های دشمن شده است.

وی با اشاره اینکه برخی ها با بیان مطالبی در خصوص شرکت نکردن در انتخابات در واقع در راستای تحقق خواسته دشمنان انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند، افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری «رای دادن و حضور در انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی و کشور است»، تصریح کرد: صاحبان اصلی کشور، مردم هستند و برای تعیین سرنوشت خود باید در انتخابات شرکت کنند.

خاتمی با تاکید بر اینکه گلایه‌هایی از وضعیت موجود وجود دارد و برخی ناکارآمدی ها در کشور دیده می شود، ادامه داد: همه این‌گلایه‌ها، همه ما در کشتی انقلاب هستیم، پس باید در تعیین سرنوشت خود سهیم باشیم.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه در کشور ما همه مردم حق دادن رای دارند که باید همگان از این حق تعیین شده به نحو مطلوب استفاده کرده و سرنوشت خود و آینده کشور را رقم بزنند، ادامه داد: کاندیداهای انتخاباتی باید با ارائه برنامه مشخص برای حل مشکلات کشور، مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کنند.

خاتمی با تاکید بر اینکه انتخاب افراد صالح، توانمند و مسئولیت‌پذیر که دارای برنامه کارشناسی شده و خوب باشند، می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، کاندیداها نباید با وعده‌های بی‌پایه به دنبال اخذ رای باشند.

وی همچنین با اشاره به انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا، لزوم توجه به این انتخابات را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به نقش موثر شوراها در شهر و روستا نباید از اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی غافل بود.

امام جمعه زنجان همچنین با اشاره به سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، گفت: دوران این امام گرانقدر، حساس‌ترین دوران بود و بنی‌عباس با تزویر حکومت می‌کرد اما امام صادق (ع) هیچ‌گاه روی خوش به حکومت نشان ندادند.

خاتمی در ادامه به ۱۴ خردادماه سالروز ارتحال امام خمینی (ره) شاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) با اتکا به نیروی مردمی و با قدرت معنوی خود، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و در نهایت با قلبی آرام و مطمئن، چشم از جهان فرو بستند و با وجود گذشت ۳۲ سال از ارتحال جان‌گداز ایشان، هنوز محبت و عشق مردم ایران نسبت به بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، نه تنها کم نشده، بلکه هر روز بیشتر می‌شود.

وی انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از امام خمینی (ره)، گفت: انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب، انتخابی عاقلانه بود و شایسته‌ترین فرد برای ادامه راه مکتب امام خمینی (ره) محسوب می‌شوند.

امام جمعه زنجان تاکید کرد: مقام معظم رهبری با صلابت و قدرت، تمام راه، منطق و آرمان امام خمینی (ره) را ادامه می‌دهند و موفقیت‌های نظام اسلامی مرهون سکان‌داری ایشان است.

خاتمی در ادامه با اشاره به سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد، گفت: ۱۵ خردادماه سال ۴۲ نقطه عطف پیروزی انقلاب اسلامی است و پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد اگر مردم در صحنه باشند، موفقیت حتمی است.