"مینای شهر خاموش" در جشن خانه سینما

رضویان در این باره به خبرنگار مهر گفت: "برای حضور در رقابت یازدهمین جشن خانه سینما به تازگی فرم پر کردم. البته نسخه ارائه شده "مینای شهر خاموش" به این جشن حدود 10 دقیقه نسبت به نسخه جشنواره کوتاهتر شده است. برای بحث اکران و پخش فیلم نیز سیروس تسلیمی مدیر امید فیلم پیگیری های لازم را انجام می دهد."

"مینای شهر خاموش" که در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر توانست چند جایزه و نامزدی را از آن خود کند، درباره بازگشت دکتر بهمن پارسا بعد از 33 سال از آلمان به ایران است. دکتر با یکی از دوستان قدیمی پدرش و راننده ای جوان به زادگاهش شهر بم می رود و در طول سفر برای او و همراهانش اتفاق های زیادی می افتد.

آرمین هوفمان، محمد فرخ‌منش و رضویان فیلمنامه‌نویسان، داریوش عیاری، محمدرضا سکوت و کلاوس بوس دسانتس مدیران فیلمبرداری، فرامرز هوتهم تدوینگر، داریوش تقی پور موسیقی، محمد قومی طراح چهره پردازی، یدالله نجفی صدابردار، سیدمحمد موسوی نژاد صداگذار، عزت الله انتظامی، شهباز نوشیر، صابر ابر و مهران رجبی بازیگران "مینای شهر خاموش" هستند.

رضویان قصد دارد پشت صحنه 90 دقیقه ای این فیلم را به صورت دی وی دی همزمان با نمایش عمومی به بازار عرضه کند. این فیلم 90 دقیقه ای را سعید تارازی تصویربرداری و مهدی باقری تدوین کرده است.