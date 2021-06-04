حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نامزدها نباید وعده های غیرعملی بدهند، گفت: گذشته درس بزرگی برای آینده است. روحانی وعده های عجیب و غریبی داد مبنی بر اینکه ۱۰۰ روزه مشکلات اقتصادی، مسکن و تحریم‌ها را حل خواهد کرد اما عملکرد همین فرد موجب تورم دورقمی شد و امروز می‌گویند ما کاری کردیم که قحطی نشود!

نماینده مردم محلات در مجلس تأکید کرد: نامزدها وعده هایی بدهند که در صورت عدم تحقق آن شرمنده مردم نشوند، مردم آگاه هستند و ظرفیت‌های کشور را می شناسند. نامزدی که وعده می‌دهد دو ماه آینده یارانه ها را دو تا سه برابر افزایش می دهد باید اعلام کند چگونه می‌خواهد چنین کاری را انجام دهد. این وعده دروغ است، زیرا سقف بودجه بسته شده و تا پایان سال نمی توان چنین کاری را انجام داد.

وی با بیان اینکه بعضی وعده ها غیرقابل توجیه هستند، گفت: نامزدی که تصور می کند با دادن وعده های غیرتحقق می تواند رأی جمع کند به شعور مردم توهین کرده است. نامزدها باید برنامه دقیق خود را برای کاهش تورم، جمع آوری نقدینگی ارائه کنند، زیرا نقدینگی منشاء تورم است و روزانه ۲ هزار میلیارد به حجم نقدینگی کشور اضافه می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به کارنامه و برنامه نامزدها می توان وعده های آنها از نظر قابل تحقق بودن یا غیر قابل تحقق بودن را بررسی کرد. کارنامه نامزدها نشان می دهد که آنها توانایی اجرای وعده هایشان را دارند یا خیر.

سلیمی افزود: برخی نامزدها شعارهایی را می دهند که به آن اعتقاد ندارند، این اقدام برای فریب مردم است و موجب آلوده شدن فضای انتخابات به دروغ و ریا می شود.

وی تأکید کرد: با این وعده ها، مشارکت و آرای نامزدها افزایش نمی یابد. مردم زمانی که صداقت و برنامه های دقیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامزدها را ببینند، به آنها اعتماد خواهند کرد.

سلیمی گفت: نامزدها برای اثبات صداقت خود باید عناصر اصلی کابینه‌شان را معرفی کنند. معاون اول، وزرای امور خارجه، کشور، اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی از عناصر اصلی هر کابینه هستند.

وی ادامه داد: این کار باعث می‌شود سهم خواهی‌ها کاهش یابد و فرصت‌طلبان، خود را از ستادهای انتخاباتی جمع کنند.