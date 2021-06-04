نیازمند دولتی هستیم که به احکام اسلام معتقد باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی در مراسم بزرگداشت ارتحال رهبر کبیر انقلاب با تاکید بر اینکه جامعه امروز نیازمند باز تعریف و بازخوانی صحبت‌ها، مواضع و آرمان‌های حضرت امام (ره) است، اظهار داشت: نه تنها نسل جدید که همه نسل‌ها برای آنکه انقلاب را از تحریف حفظ کنیم، لازم است که این موضوعات را مجدداً مطالعه کنیم.

وی با اشاره به فرایند تهیه و تدوین قانون اساسی کشور پس از انقلاب اسلامی، مطرح کرد: در پیش نویس اولیه قانون اساسی که در مجلس خبرگان ارائه شد، مسأله ولایت فقیه مطرح نشد و از آنجایی که حضرت امام (ره) به دلیل عدم ایجاد سو ذهنیت در جامعه نسبت به این موضوع ورود نکردند، مرحوم آیت الله گلپایگانی به صراحت نسبت به این مساله موضع گرفت.

امام جمعه همدان افزود: مرحوم گلپایگانی در نامه‌ای خطاب به اعضا مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد که اگر مسأله ولایت فقیه در قانون اساسی آورده نشود، هر حکومتی تشکیل شود، حکومت طاغوت خواهد بود.

وی با بیان اینکه نظام سیاسی که غیر اسلامی و مبتنی بر ولایت فقیه نباشد، نظام طاغوتی است، عنوان کرد: نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرک آلود است که باعث پدید آمدن فساد اجتماعی، اخلاقی در جامعه می‌شود و به طور کلی این حکومت سبب معطل ماندن احکام اسلام خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در همدان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی، یعنی حکومت وابسته به اجرای احکام اسلامی، اظهار داشت: برای دستیابی به آرمان‌های انقلاب ما در کشور نیازمند دولتی هستیم که به احکام اسلام اعتقاد داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه اگر دولتی به مسائل اسلام توجه نکند و فرهنگ دینی و اخلاقی برای او مهم نباشد، مصداق طاغوت است، عنوان کرد: امام خمینی (ره) بارها بر اقامه عدل در جامعه تاکید داشتند و دنبال تحقق آن بودند و اگر ضعفی در این عرصه وجود دارد، ربطی به نظام و انقلاب اسلامی ندارد، بلکه به علت وجود افراد نا اهلی است که بر سر سفره انقلاب نشسته‌اند.

شعبانی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی نشأت گرفته از نامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر است، گفت: در اسلام حکومت به این معنی است که اگر کسی مسئول شد، باید خدمتگذار مردم باشد و در تراز مردم زندگی کند.

وی تصریح کرد: حضرت امام بسیار اظهار نگرانی می‌کردند که اشتباه مسئولان به اسم اسلام تمام شود و مردم مسئولان را نماد نظام اسلامی طلقی نمایند.

امام جمعه همدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه از مهم‌ترین مسائلی که حضرت امام (ره) چه در دوران انقلاب و چه در دفاع مقدس به آن تاکید داشتند، بحث امدادهای غیبی بود، مطرح کرد: تحول در جامعه و انسجامی که در بین مردم از اقشار مختلف برای مقابله با رژیم طاغوت ایجاد شد را باید مصداق این امدادهای الهی دانست.

وی ادامه داد: جوانانی که در دوره پهلوی تربیت شده بودند را امام (ره) توانست زمینه ساز تحول آنها شود و بسیاری از آنها را به حر انقلاب تبدیل کرد و در مسیر انقلاب و در دفاع مقدس به شهادت رسیدند.

شعبانی انقلاب اسلامی را زمینه ساز ظهور حضرت حجت (عج) برشمرد و اظهار داشت: تحقق این مسئله دارای شرط‌هایی است که مهم‌ترین آن همراهی مردم برای رسیدن به این هدف نهایی است.

وی با تاکید بر اینکه این انقلاب امانت حضرت امام (ره) در دستان ما است، گفت: وظیفه اصلی ما دفاع، حفاظت و حمایت از این امانت است و این دفاع و حمایت امروز با شرکت در انتخابات به وجود می‌آید.

امام جمعه همدان با بیان اینکه مردم گله مندی‌هایی در زمینه مشکلات معیشتی، مفاسد و رفتارهای برخی از مسئولان دارند، گفت: با وجود تمام مشکلات، اما مردم اصل نظام اسلامی و انقلاب را قبول دارند و از آن حمایت می‌کنند و تلاش خود را برای حفاظت از این امانت قرار داده‌اند.