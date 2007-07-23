به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی وزیری ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: این نمایشگاه در زمینه های مختلف پلیمر، رنگ و رزین، پوشش های صنعتی و ماشین آلات وابسته عصر چهارشنبه در محل نمایشگاه دائمی مازندران در قائم شهر آغاز می شود.

وی تعداد غرفه های این نمایشگاه را 30 واحد و بالغ بر 700 متر مربع ذکر کرد.

وزیری از مدیران استان تقاضا کرد افراد محل فعلی نمایشگاهی استان را موظف به تامین امکانات لازم و تسهیلات مورد نیاز نموده و در صورت عدم همکاری شرکت مذکور محل دائمی نمایشگاهی مرکز استان را آماده سازی و تجهیز نمایند.

دبیر انجمن صنایع شیمیائی و سلولزی مازندران همچنین از کلیه مدیران واحدهای صنعتی مرتبط که عضو انجمن رسمی نیستند درخواست نمود جهت نیل به توسعه صنعتی استان و اهداف انجمن همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.

وی یادآور شد: نمایشگاهی با این عنوان فقط در طی سال دوبار برگزار می شود که یکی از آنها نمایشگاه مازند پلاست است.

