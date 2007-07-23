مسعود هاشمی طباطبایی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با توجه به اینکه دو سیلو در شهر اراک و یک سیلو روباز سمنگان وجود دارد ولی با ظرفیت محدود، این سیلوها پاسخگوی ذخیره گندم تولیدی استان نیستند که باید در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال 430 هزار تن گندم برداشت شود که این میزان نسبت به سال گذشته پنج هزار تن افزایش داشته است.

هاشمی طباطبایی سطح زیر کشت گندم آبی در سال 86 را 70 هزار و 580 هکتار عنوان و خاطر نشان کرد: سطح زیر کشت گندم دیم 139 هزار و 200 هکتار و سطح زیر کشت جو آبی 40 هزار و 950 هکتار است .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم 250 تومان استف عنوان کرد: برداشت جو در استان 135 هزار تن و نرخ خرید جو 152 تومان نیز می باشد.

هاشمی طباطبایی با اشاره به اینکه 181 هزار و 326 تن خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان است، ادامه دارد: از این میزان 51 هزار و 844 تن توسط سازمان تعاون روستایی و 129 هزار و 482 تن توسط اداره غله خریداری می شود.

وی با بیان اینکه نرخ خرید گندم بذری 20 درصد نسبت به خرید تضمینی گندم افزایش دارد اظهار داشت : سرانه مصرف در استان 180 تا 200 کیلوگرم است که تقریبا دو برابر نیاز استان گندم تولید می شود.

این مسئول متذکر شد: گندم استان مرکزی به استان های همجوار از جمله قم و تهران فرستاده می شود.