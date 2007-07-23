به گزارش مهر، عبدالحسین علی اکبری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان افزود: هر گونه افزایش احتمالی کرایه غیر قانونی بوده و با شرکتهای متخلف برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به رغبت مسافرین در استفاده از ناوگان عمومی به خصوص اتوبوس بعد از سهمیه بندی بنزین تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در سال های گذشته در زمینه توسعه و نوسازی ناوگان عمومی در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه افزایش تقاضا در بخش اتوبوس وجود ندارد و ناوگان موجود پاسخگوی مسافرین استان است.
علی اکبری خاطرنشان کرد: در سطح استان تعداد 21 شرکت با تحت پوشش قرار دادن 110دستگاه اتوبوس و 250دستگاه مینی بوس و 310 دستگاه سواری کرایه پلاک عمومی بین شهری خدمات رسانی به مسافرین را در استان زنجان انجام می دهند.
وی اظهار داشت: سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای سواریهای کرایهای بین شهری کافی نیست و این مشکل به سازمان مرکزی راهداری و حمل و نقل جادهای و مسئولان منعکس شده است که امیدواریم به زودی برطرف شود.
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