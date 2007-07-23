به گزارش مهر، سید علیرضا نبوی زاده ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود با رسانه ها دیداری و نوشتاری افزود: سهمیه بندی بنزین ابتکار دولت نهم بوده است و جسارت این دولت را در اجرایی کردن این تصمیم بزرگ نشان می دهد.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری مصوبات هیئت دولت در یزد، تصریح کرد: مهمترین مصوبه هیئت دولت در سفر به استان یزد انتقال خط دوم آب زاینده رود به یزد بود که تا به امروز مراحل خود را به خوبی طی کرده است.

نبوی زاده با اشاره به بیلان منفی در تولید و مصرف آب در استان یزد خاطرنشان کرد: استان یزد در استفاده از بیش از سالانه 300 میلیون متر مکعب کمبود آب دارد که با انتقال خط دوم آب زاینده روز به یزد این مشکل حل خواهد شد.

سرپرست استانداری یزد با اشاره به قیمت بالای آجر در یزد نیز عنوان کرد: با مشارکت سازمان بازرگانی طرحی در حال اجرا است و از اول مرداد ماه اجرای می شود که فروشندگان آجر در یزد نتوانند قیمت کاذب برای آجر تولیدی خود درست کنند.

در ادامه جلسه نیز خبرنگاران سئوالاتی را در مورد مسائل استان مطرح کردند که سرپرست استانداری یزد به آنها پاسخ داد.