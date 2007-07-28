سفر مراجع تقلید به مشهد مقدس/ برگزاری آزمون ورودی حوزه های علمیه خراسان

حضور مراجع تقلید در آستان مقدس رضوی

همزمان با تعطیلات تابستانی دروس حوزه علمیه قم ، مراجع تقلید، علما و اساتید به مشهد مقدس مشرف شده اند. حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، بهجت هم اکنون در مشهد مقدس اقامت دارند. برگزاری جلسات علمی ، تشکیل دوره های آموزشی و انجام بازدیدهای حوزوی با حضور مراجع تقلید و سایر علمای قم در مشهد در حال برگزاری است.

سخنرانی مدیر حوزه در همایش روسای آموزش وپرورش

حسینی بوشهری در نخستین روز برپایی بیست و چهارمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور در سالن همایش‌های صداو سیما، برگزار شد گفت: تحول در برنامه ریزان موجب تحول در کتاب‌های درسی می شود. تحول در نیروی انسانی ، کتاب درسی و برنامه ریزان تحولی اجتناب ناپذیر است. دراین همایش بیش از‪ ۷۰۰‬نفر از روسای ادارت آموزش و پرورش سراسر کشور حضور داشتند.

برگزاری آزمون ورودی حوزه های علمیه خراسان

آزمون ورودی حوزه علمیه خراسان روز جمعه، پنجم مرداد ماه با رقابت 2500 داوطلب همزمان در 9 شهرستان مشهد ، بجنورد، سبزوار، قائنات، تربت جام، تربت حیدریه، بیرجند، قوچان و نیشابور استانهای خراسان برگزار می‌شود. آمار داوطلبان حضور در حوزه های علمیه خراسان نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشته است. نتایج این آزمون 21 مرداد خواهد شد.

اجرای طرح هجرت کوتاه مدت در کشور توسط طلاب و روحانیون

طرح تابستانی ‪ ۴۷‬روزه ‌با عنوان هجرت کوتاه مدت در کشور در حال اجراست. در این طرح مبلغان بومی ‪ ۳۰‬استان کشور طی ماههای تیر و مرداد باهدف تشکیل کلاس‌های عقیدتی و فرهنگی در قالب کتاب ره توشه، پاسخ به سوالات دینی و برگزاری کلاس‌های قرآنی به سراسر کشور اعزام می‌شوند. استقرار در مناطق مختلف کشور، تحلیل مسایل روز، مقابله با شبیخون فرهنگی، تقویت مبانی دینی و اخلاقی نسل جوان از اهداف طرح هجرت کوتاه مدت اعلام شده است.

اعلام نتایج امتحانات حوزه های علمیه اصفهان

امتحانات مدارس حوزه های علمیه اصفهان 25 تیر به پایان رسید و اعلام نتایج آن آغاز شده است. امتحانات جبرانی طلاب نیز 21 مرداد تا 5 شهریور برگزار می شود و از 10 شهریور نیز سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه استان اصفهان آغاز خواهد شد.