آموزش معماري و تربيت معماران دو برخورد متفاوت از دو فرهنگ متفاوت است

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" غلامرضا اسلامي و كاظم ماندگاري در اين مقاله نوشته اند: تفاوت جهاني بيني ، كه دنياي مدرن را از دنياي سنت جدا مي نمايد همه ي حوزه هاي فعاليتي انسان را تحت تاثير قرار داده است و در اين راستا آموزش در مقايسه اي كه با وضعيت گذشته ي خود دارد تغييرات زيادي را نشان مي دهد كه ممكن است در نگاهي اوليه تنها در تفاوت نظام آموزشي سنتي و مدرن بيان گردد. در حالي كه اين تغييرات به دليل تفاوت در محتواي آموزش نيز هست و اين گونه نيست كه براساس يك موضوع ثابت تنها در نحوه ي انتقال آن تغيير به وجود آمد باشد. اين تفاوت بطور كلي در جهان شرق و بخصوص كشورهاي اسلامي مانند ايران بخوبي مشخص مي باشد.

تبيين فاصله اي كه بين آموزش معماري و تربيت معماران در اين مقاله صورت مي گيرد هر چند به صورتي خاص به موضوع مي پردازد اما مي تواند در عموميتي كه براي آموزش هنر در بردارد، دستاوردهايي را به آن عرضه كند و تفاوت ماهوي دو نگرش سنتي و مدرن را نسبت به محتواي آموزش مشخص كند.

هر چند ويژگي هاي هنر و معماري مدرن، همانند علم مدرن با اتكاي به نظريه، آميختگي با رياضي ، نقش فاعل گرايانه در طبيعت به دنبال تبيين پديده هاي طبيعي است، اما در نگرش سنتي به صورت خاص در هنر اسلامي به دليل تجلي الهي ، جنبه تقدس به خود مي گيرد و همواره با نگرشي خدامحوري و غاي گرايانه ، در وحدتي به سوي او، هنر را با ويژگي سلسله مراتب توام مي كند. به طور كلي هنر مدرن با "مساله" روبروست ولي هنر اسلامي با "راز"، و اين تفاوت كليد واژه اي را بدست مي دهد كه بتوان بر مبناي آن آموزش مترتب بر آنها را مورد مقايسه قرار داد. به طوري كه در حال حاضر شناخت و طراحي معماري به عنوان مساله براي ما مطرح مي شود و در سير از سوال به جواب مولفه هايي مورد بررسي قرار مي گيرد تا بتوان آن را حل نمايد اما همه ي مواردي كه براي طراح امروزي از طريق حل مساله ، به عنوان هدف در نظر گرفته مي شود در نگاه اهالي سنت نتايج آن عمل بود و معمار در روند رازآموزي و رمزگشايي به اين نتايج دست مي يافت. اين ويژگي يكي از محورهاي عمده ي مفهوم تربيت را در مقابل آموزش مي نشاند.

رمز علاوه بر اينكه معماري را در پوشش خود، مجموعه اي از نمادها و سمبل ها مي نمايد و هر شكل ، مصالح و اندازه اشاره اي به معناي باطني دارد، در فرايند معماري كردن نيز زمينه هايي بوجود مي آورد كه هررفتار انساني را نيز در بر مي گيرد. بنابر اين تعيين رابطه اي كه بين هنرمند و اثر هنري و يا معمار و معماري در نگرش سنتي و مدرن وجود دارد مي تواند به خوبي تفاوت مساله را با راز نشان دهد و از اين طريق نظام كنوني آموزش هنر را از بستري كه درآن هنرمند و معمار تربيت مي شدند متمايز نمايد.