علی اصغر سلطانیه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد :‌ ترکیب مذاکره کنندگان دو طرف نسبت به دور اول مذاکرات که بیستم و بیست و یکم تیرماه در تهران برگزار شده بود تغییری نکرده است .



به گفته وی "اولی هاینونن " معاون امور پادمانهای مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ریاست هیئت آژانس و "جواد وعیدی " معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ریاست هیئت ایرانی را بر عهده دارد .



نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع مذاکرات را مدالیته پرداختن به مسائل باقیمانده میان ایران و آژانس خواند و گفت :‌مذاکرات فردا در دو جلسه صبح و بعد از ظهر در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار می شود.



در دور اول مذاکرات، " اولی هاینونن" ، "ویلموس چروونی" مسئول سیاست گذاری و روابط خارجی آژانس "هرمن ناکارت" مسئول بخش منطقه ای پادمان "راتن باخ" مشاور عالی حقوقی و "هوسویا" مسئول بازرسی در بخش مربوط به ایران اعضای هیات اعزامی آژانس به تهران بودند که با "جواد وعیدی" ، "محمد سعیدی" معاون حقوق بین الملل سازمان انرژی اتمی و "علی اصغر سلطانیه" نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و چند تن از مقامات وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به گفتگو پرداختند .



علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اول تیرماه در مذاکراتی در وین بر سر امکان حل ابهامات باقی مانده میان ایران و آژانس در فرصتی دو ماهه به توافق رسیدند . این پیشنهاد که از سوی تهران به عنوان راهکار موضوع هسته ای ایران از سوی لاریجانی مطرح شده بود ، در سومین دور مذاکرات وی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 1+5 نیز مورد توافق طرفین قرار گرفت .



مذاکرات تیر ماه ایران و آژانس در تهران به نوعی توافق راجع به دستیابی به مدالیته، برای حل مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس منجر شد .

