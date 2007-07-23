به گزارش خبرنگار مهر در خوی، در این کارگاه دو روزه که به همت کانون بسیج جامعه پزشکی حوزه خوی در مرکز بهداشتی دکتر ابدالی خوی ترتیب یافت 50 نفر از پزشکان و کارشناسان بهداشتی شهرستان های چالدران، خوی، سلماس و ماکو در خصوص روش ها و فرآیند های تحقیق و پژوهش آموزش های لازم را فرا می گیرند.

عبدالعلی حسنی مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی آذربایجان غربی در مراسم آغاز بکار این کارگاه با اشاره به نقش پزشکان در امر تحقیق و پژوهش گفت : امروز در شرایطی که استکبار جهانی با تمامی توطئه ها به فکر محصور ساختن ایران اسلامی در مرزهای خود است پزشکان و کارشناسان بسیجی با تحقیقات و پژوهش های علمی می توانند اندیشه و تفکر اسلامی را به جهانیان ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: تحقیق و پژوهش و توجه به طرح های الگویی موثر ازمهم ترین اولویت های کاری بسیج جامعه پزشکی آذربایجان غربی در سال جاری است.

