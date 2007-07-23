به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان هواپیمایی کشور چین در نظر دارند تا حد ممکن از میزان تاخیر پروازها کم کنند البته استثنائاتی نظیر نامساعد بودن شرایط جوی وجود دارد که اجتناب ناپذیر است. یکی از مسئولان سازمان هواپیمایی چین گفت: ما امسال کیفیت خدمات خود را ارتقا داده ایم.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که در راه برقراری ارتباط مسافران با مهماندارها وجود دارد، مشکل زبان است که مشغول برطرف کردن این مشکل هستیم.
بسیاری از چینی ها در امر محاوره زبان انگلیسی با مشکل مواجه هستند و قرار است این مشکل تا زمان برگزاری رقابت های المپیک 2008 پکن برطرف شود.
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