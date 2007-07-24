لایحه جدید دادگاه اطفال دارای ایرادات بسیاری است/ کارشناسی قوه قضائیه در مورد لوایح ضعیف است

موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با وجود اینکه دستگاه قضائی زمان و نیروی لازم را برای بررسی و کارشناسی لوایح در اختیار دارد اما لوایحی که از سوی دستگاه قضائی ارجاع می شود دارای ایرادات بسیاری است .

وی تصریح کرد : لایحه جدید دادگاه اطفال و نوجوانان دارای ایرادات بسیاری است، بنابراین باید تغییرات بسیاری در این لایحه اعمال شود .

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، در ارتباط با زمان تصویب این لایحه گفت : با توجه به لوایح متعددی که در حال حاضر در کمیسیون مطرح است، به نظر می رسد تصویب این لایحه به زودی امکان پذیر نباشد و به طور حتم در 6 ماهه دوم سال به تصویب خواهد رسید.

قربانی خاطر نشان کرد: ایجاب می کند مسئولان دستگاه قضائی لوایح قضائی را با کار کارشناسی دقیق و بدون ایراد به مجلس ارائه کنند.