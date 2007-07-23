به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفر "ژان کلود کوسه ران" فرستاده فرانسه به لبنان سه روز به طور می انجامد و به گفته یک منبع دیپلماتیک فرانسه، وی نتایج نشست اخیر گروههای لبنانی در "سن کلود" در حومه پاریس را پیگیری و برای سفر شنبه آتی "برنار کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه به بیروت زمینه سازی خواهد کرد.

کوشنر اخیرا برای کمک به حل بحران هشت ماهه لبنان وارد عمل شد و توانست نمایندگان رده دوم گروههای سیاسی لبنان را به مدت دو روز در سن کلود گردهم آورد و این نشست باعث شکسته شدن یخ میان این گروهها بدون دستیابی به نتیجه ای عملی تا این لحظه شده است.

کوسه ران پس از دیدار با "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان دربیروت گفت: دیدار کوشنر پایان هفته انجام خواهد شد اما هنوز برنامه آن مشخص نشده است و برای تدوین جزئیات این برنامه با همه طرف های گفتگو کننده کار می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه برای برگزاری نشست مشابه گروههای فلسطینی در شهربیروت تلاش خواهد کرد، تنها به این گفته بسنده کرد که کوشنر بار دیگر برای اجرای برخی تماس ها به منظور تنها یک هدف و آن هم کمک به ازسرگیری گفتگو میان گروههای لبنانی به بیروت خواهد آمد.

کوسه ران درباره دیدارش با مقامات سوریه و موضع آنها گفت: پاسخ مقام های سوریه کمک به ازسرگیری گفتگو (میان لبنانی ها) بود و من در سوریه مذاکراتی صورت ندادم بلکه مقامات سوریه را از محتوای رایزنی ها و گفتگوهای سان کلود و هدف ابتکار عمل فرانسه (برای کمک به حل بحران لبنان) آگاه کردم.

فرستاده فرانسه سپس با سعد حریری رئیس فراکسیون المستقبل در پارلمان لبنان دیدار کرد و قرار است همچنین با "میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد لبنان گفتگو کرده و امشب در ضیافت شامی در سفارتخانه فرانسه با نمایندگان رده دوم گروههای سیاسی لبنان که در نشست سن کلود حضور داشتند، ملاقات کند.

کوسه ران از زمان برگزاری نشست سن کلود تا ورود امروز خود به بیروت سفری دوره ای به سه کشور سوریه، ایران و مصر داشت و با دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره دیدار کرد.