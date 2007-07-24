به گزارش خبرنگارمهر، مهدی مهدوی کیا صبح امروز و پس از بازگشت تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم ما در مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا عملکرد خوبی داشت. بیش از یکماه بدون کوچکترین مشکل در اردوی تیم ملی کنار هم بودیم. تیمی که در مسابقات جام ملتها شرکت کرد از دید من بهترین تیمی بود که طی 11 سال حضورم در تیم ملی عضویت در آن را تجربه کرده بودم.

وی ادامه داد : مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا برای ما تورنمنت خوبی بود که متاسفانه درعین شایستگی از آن حذف شدیم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به دیداراین تیم مقابل کره جنوبی گفت: از نظر من کره تیم ضعیفی نبود، این تیم ما بود که خوب بازی کرد و برتر از حریف بود. در روزی که می توانستیم برنده از زمین خارج شویم از فرصت ها استفاده نکردیم تا بازی طبق خواست کرایها به پنالتی کشیده شود.

مهدوی کیا در خصوص اینکه " چرا ضربه پنالتی دوم تیم کشورمان را در مصاف با کره جنوبی از دست داد؟"، گفت : در زدن ضربه پنالتی شانس خیلی مهم است و حتی 50- 50 است. گرچه قبول دارم پنالتی را بد زدم اما بدنیست بگویم زمین ورزشگاه ناهموار بود و دروازه بان تیم کره زودتر از حد معمول از دروزاه اش خارج شد.

وی با تاکید بر اینکه " تا به امروز ضربه پنالتی از دست نداده بودم"، گفت : پس از بازی به عنوان کاپیتان تیم و کسی یک ضربه پنالتی از دست داده است از کلیه بازیکنان عذرخواهی کردم.

هافبک ایرانی تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت تاکید کرد: قصد خداحافظی از تیم ملی را ندارم و همچنان با این تیم ادامه خواهم داد.