به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، از ابتداي سالجاري تا پايان آذر ماه 110 ميليون متر مربع كاشي و سراميك در كشور توليد شد كه پيش بيني مي شود اين ميزان تا پايان سال به 140 ميليون متر مربع افزايش يابد.

با توجه به واحدهاي جديدي كه در دست احداث است و برنامه هاي توسعه اي واحدهاي موجود پيش بيني مي شود اين ميزان در سال آينده به 200 ميليون متر مربع و در سال 85 به 350 ميليون متر مربع برسد.

مصرف سرانه كاشي و سراميك در ايران 1/1 تا 2/1 متر مربع در سال است كه با توجه به جمعيت كشور ميزان مصرف سالانه كاشي و سراميك در كشور به حدود 85 ميليون متر مربع مي رسد.

به گزارش مهر، ميزان صادرات كاشي و سراميك از كشور در چند سال اخير به علت اشباع شدن بازارهاي جهاني و پايين بودن قيمتهاي صادراتي ثابت و حدود 5/5 تا 6 ميليون متر مربع بوده است كه پيش بيني اين ميزان امسال نخستين بار از مرز هفت ميليون متر مربع فراتر رود.

كاشي و سراميك ايران به علت بالا بودن قيمت توان رقابت با محصولات ساير كشورها را ندارد. يكي از عواملي كه باعث افزايش قيمت توليد كاشي و سراميك در كشور مي شود ، بالا بودن هزينه هاي جانبي توليد(به جز مواد اوليه) است. اين هزينه ها شامل حقوق و دستمزد ، انرژي فسيلي و الكتريكي ، هزينه استهلاك ، هزينه هاي مالي و ... است كه حدود 88 درصد قيمت تمام شده كاشي و سراميك را شامل مي شود.

هزينه هاي مالي توليد يك متر مربع كاشي و سراميك در ايران هفت هزار ريال است در حالي كه اين ميزان در ايتاليا يك هزار ريال است كه يكي از علل آن پايين بودن هزينه برق در ايتالياست كه تقريبا نصف هزينه برق در ايران است.

پايين بودن ضريب بهره وري در ايران يكي ديگر از عوامل افزايش قيمت كاشي و سراميك در ايران است. در ايران متوسط توليد كاشي و سراميك به ازاي هر كارگر ايراني در بهترين واحدها پنج هزار متر مربع است در حالي كه اين رقم در ايتاليا حدود 30 هزار متر مربع برآورد شده است.

وجود هزينه هاي نامشهود مانند عوارض موجب افزايش حدودا 30 درصدي قيمت تمام شده كاشي و سراميك ايران شده است.



